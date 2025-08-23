عودة ليفاندوفسكي إلى برشلونة

السبت، 23 أغسطس 2025 - 13:46

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - برشلونة

تعافى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن برشلونة في افتتاح الموسم ضد مايوركا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المهاجم البولندي سافر مع برشلونة لخوض مواجهة ليفانتي التي ستقام مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري.

ولكن أوضح التقرير أن ليفاندوفسكي لن يبدأ المباراة أساسيا.

أخبار متعلقة:
ليفاندوفسكي يشارك في مران برشلونة كاملا ويقترب من اللعب ضد ليفانتي سبورت: ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لمباراة برشلونة ضد ليفانتي سبورت: برشلونة يتجه لتجديد تعاقد ليفاندوفسكي

وعانى مهاجم بايرن ميونيخ السابق من إصابة في عضلة الفخذ وكان من المفترض أن يغيب لثلاثة أسابيع.

لكنه تعافى بشكل سريع ليستطيع التواجد رفقة فريقه ضد ليفانتي.

وكان برشلونة فاز في الجولة الأولى على مايوركا بثلاثية دون رد عن طريق لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.

برشلونة ليفاندوفسكي
نرشح لكم
موقف ريال بيتيس من مفاوضات ضم أنتوني مواعيد مباريات اليوم 23-8-2025 والقنوات الناقلة - قمة سيتي وتوتنام ونهائي السوبر السعودي وبرشلونة تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة هوجم بسبب دعم العدوان الإسرائيلي.. استقالة عضو إدارة أوساسونا بعد 24 ساعة من أجل كامب نو.. برشلونة يريد نقل مباراة فالنسيا إلى مستايا فياريال يعلن ضم فيجا من تشيلسي لمدة 7 سنوات مؤتمر فليك: هناك فارق كبير بيني وبين جوارديولا.. وسنرى نسخة رائعة من راشفورد
أخر الأخبار
تشكيل نهائي السوبر السعودي – رونالدو يقود النصر.. ومحرز وتوني أساسيان مع الأهلي 5 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) - (0) توتنام.. انطلاق المباراة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه 27 دقيقة | الدوري المصري
عودة ليفاندوفسكي إلى برشلونة 47 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل توتنام – بالينيا أساسي لأول مرة.. وريتشارليسون يقود الهجوم ضد سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – طلب من أوسكار رويز بشأن حكام الدوري ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
"ستارز بلاي" تحصل على حق بث الدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511873/عودة-ليفاندوفسكي-إلى-برشلونة