عودة ليفاندوفسكي إلى برشلونة
السبت، 23 أغسطس 2025 - 13:46
كتب : FilGoal
تعافى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن برشلونة في افتتاح الموسم ضد مايوركا.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المهاجم البولندي سافر مع برشلونة لخوض مواجهة ليفانتي التي ستقام مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري.
ولكن أوضح التقرير أن ليفاندوفسكي لن يبدأ المباراة أساسيا.
وعانى مهاجم بايرن ميونيخ السابق من إصابة في عضلة الفخذ وكان من المفترض أن يغيب لثلاثة أسابيع.
لكنه تعافى بشكل سريع ليستطيع التواجد رفقة فريقه ضد ليفانتي.
وكان برشلونة فاز في الجولة الأولى على مايوركا بثلاثية دون رد عن طريق لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.
