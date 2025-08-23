خبر في الجول – طلب من أوسكار رويز بشأن حكام الدوري
السبت، 23 أغسطس 2025 - 13:26
كتب : محمد جمال
وجه أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة طلبا للجنة الرئيسية والفنية بشأن الموسم الجاري من الدوري.
وحسبما علم FilGoal.com فإن رويز طلب من اللجنتين الرئيسية والفنية باتحاد الكرة وجود حكام صغار في السن ليشقوا طريقهم في إدارة المباريات خلال الموسم الحالي من الدوري.
يأتي ذلك رغبة منه في إحداث تغيير شامل في قائمة الحكام ووجود جديد من الحكام في الكرة المصرية.
وبالتالي تم تكلفة كلا اللجنتين بوضع خطة وأسماء واضحة من حكام دوري المحترفين من الشباب للدفع بهم في إدارة مباريات الدوري الممتاز.
وتنطلق الجولة الرابعة من الدوري غدا الأحد بثلاث مواجهات، الأولى تجمع بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي.
أما المواجهة الثانية فستجمع بين طلائع الجيش والإسماعيلي، والأخيرة بين إنبي والجونة.
نرشح لكم
إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه مستشار الزمالك القانوني: لدينا خطابات في أزمة الأرض.. وجهاز المحاسبات مقيم في النادي رئيس اللجنة يكشف: متى يظهر هيكل استاد الأهلي المندوه: الزمالك سيتظلم ضد قرار سحب الأرض.. وهذا ما نطلبه عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد مران الزمالك - محاضرة بالفيديو من فيريرا.. وتدريبات خاصة لبدلاء مباراة مودرن بسبب الموافقات وبيراميدز.. 7 تعديلات في مواعيد وملاعب الدوري المصري سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد
أخر الأخبار
عودة ليفاندوفسكي إلى برشلونة 39 دقيقة | الدوري الإسباني