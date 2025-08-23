خبر في الجول – طلب من أوسكار رويز بشأن حكام الدوري

السبت، 23 أغسطس 2025 - 13:26

كتب : محمد جمال

أوسكار رويز

وجه أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة طلبا للجنة الرئيسية والفنية بشأن الموسم الجاري من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رويز طلب من اللجنتين الرئيسية والفنية باتحاد الكرة وجود حكام صغار في السن ليشقوا طريقهم في إدارة المباريات خلال الموسم الحالي من الدوري.

يأتي ذلك رغبة منه في إحداث تغيير شامل في قائمة الحكام ووجود جديد من الحكام في الكرة المصرية.

أخبار متعلقة:
للمرة الثانية على التوالي.. أوسكار رويز يجتمع بحكام الجولة السابقة من الدوري لتقييم مستواهم أوسكار يجتمع مع حكام الجولة الأولى لتقييم قراراتهم التحكيمية أوسكار رويز: ليس من حق الأندية الاعتراض على تعيينات الحكام

وبالتالي تم تكلفة كلا اللجنتين بوضع خطة وأسماء واضحة من حكام دوري المحترفين من الشباب للدفع بهم في إدارة مباريات الدوري الممتاز.

وتنطلق الجولة الرابعة من الدوري غدا الأحد بثلاث مواجهات، الأولى تجمع بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي.

أما المواجهة الثانية فستجمع بين طلائع الجيش والإسماعيلي، والأخيرة بين إنبي والجونة.

أوسكار رويز اتحاد الكرة الدوري المصري
نرشح لكم
إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه مستشار الزمالك القانوني: لدينا خطابات في أزمة الأرض.. وجهاز المحاسبات مقيم في النادي رئيس اللجنة يكشف: متى يظهر هيكل استاد الأهلي المندوه: الزمالك سيتظلم ضد قرار سحب الأرض.. وهذا ما نطلبه عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد مران الزمالك - محاضرة بالفيديو من فيريرا.. وتدريبات خاصة لبدلاء مباراة مودرن بسبب الموافقات وبيراميدز.. 7 تعديلات في مواعيد وملاعب الدوري المصري سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد توتنام 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه 19 دقيقة | الدوري المصري
عودة ليفاندوفسكي إلى برشلونة 39 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل توتنام – بالينيا أساسي لأول مرة.. وريتشارليسون يقود الهجوم ضد سيتي 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – طلب من أوسكار رويز بشأن حكام الدوري 59 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
"ستارز بلاي" تحصل على حق بث الدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مرموش يتحدث عن – مشاركته كبديل ضد ولفرهامبتون.. توتنام الجديد وهدف سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511871/خبر-في-الجول-طلب-من-أوسكار-رويز-بشأن-حكام-الدوري