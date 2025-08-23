موقف ريال بيتيس من مفاوضات ضم أنتوني

هل مازال ريال بيتيس يرغب في ضم أنتوني مجددا من مانشستر يونايتد؟ الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو كشف موقف النادي الإسباني.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم السبت: "المفاوضات مازالت جارية بين بيتيس ومانشستر يونايتد للحصول على الضوء الأخضر في كيفية إتمام الصفقة".

وأتم "بيتيس يقوم بأفضل ما لديه لإعادة أنتوني".

وكان أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بيتيس حيث ساهم في وصوله لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عاما يرتبط بعقد مع يونايتد حتى صيف عام 2027 حينما انضم له قادما من أياكس في عام 2022.

ومع بيتيس خاض أنتوني 26 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة.

وكان رومانو نفى سابقا اهتمام النصر السعودي بضم اللاعب البرازيلي.