موقف ريال بيتيس من مفاوضات ضم أنتوني

السبت، 23 أغسطس 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

أنتوني - ريال بيتيس

هل مازال ريال بيتيس يرغب في ضم أنتوني مجددا من مانشستر يونايتد؟ الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو كشف موقف النادي الإسباني.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم السبت: "المفاوضات مازالت جارية بين بيتيس ومانشستر يونايتد للحصول على الضوء الأخضر في كيفية إتمام الصفقة".

وأتم "بيتيس يقوم بأفضل ما لديه لإعادة أنتوني".

أخبار متعلقة:
رومانو يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع أنتوني تقارير: موعد الإعلان عن صفقة جواو فيليكس.. وحقيقة مفاوضات النصر مع أنتوني فوت ميركاتو: النصر يرغب في ضم أنتوني

وكان أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بيتيس حيث ساهم في وصوله لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عاما يرتبط بعقد مع يونايتد حتى صيف عام 2027 حينما انضم له قادما من أياكس في عام 2022.

ومع بيتيس خاض أنتوني 26 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة.

وكان رومانو نفى سابقا اهتمام النصر السعودي بضم اللاعب البرازيلي.

أنتوني مانشستر يونايتد بيتيس
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم 23-8-2025 والقنوات الناقلة - قمة سيتي وتوتنام ونهائي السوبر السعودي وبرشلونة تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة هوجم بسبب دعم العدوان الإسرائيلي.. استقالة عضو إدارة أوساسونا بعد 24 ساعة من أجل كامب نو.. برشلونة يريد نقل مباراة فالنسيا إلى مستايا فياريال يعلن ضم فيجا من تشيلسي لمدة 7 سنوات مؤتمر فليك: هناك فارق كبير بيني وبين جوارديولا.. وسنرى نسخة رائعة من راشفورد رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا
أخر الأخبار
"ستارز بلاي" تحصل على حق بث الدوري الإيطالي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش يتحدث عن – مشاركته كبديل ضد ولفرهامبتون.. توتنام الجديد وهدف سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
موقف ريال بيتيس من مفاوضات ضم أنتوني ساعة | الدوري الإسباني
حدثان نادران لمنتخب الأرجنتين في 2025 استعدادا لكأس العالم ساعة | أمريكا
من سيحظى بتوقيعه؟ دوناروما يودع سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات اليوم 23-8-2025 والقنوات الناقلة - قمة سيتي وتوتنام ونهائي السوبر السعودي وبرشلونة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب سلة سابق.. بافيل بودكولجين يحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم 11 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - أوغندا تستضيف معسكر "سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا 11 ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511867/موقف-ريال-بيتيس-من-مفاوضات-ضم-أنتوني