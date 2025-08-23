حدثان نادران لمنتخب الأرجنتين في 2025 استعدادا لكأس العالم

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسميا عبر موقعه خوض المنتخب الأول لأربع مباريات ودية خلال التوقفين الدوليين في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وخلال شهر سبتمبر سيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتين في الفترة ما بين 6 لـ14 أكتوبر في أمريكا.

ولم يتم الكشف عن هوية المنافس أو المدن المستضيفة لحاملي لقب كأس العالم 2022.

أما في شهر نوفمبر سيخوض المنتخب الأرجنتيني ودية في أنجولا والثانية في كيرالا بالهند.

وستكون هذه أول مرة في التاريخ يخوض فيها منتخب الأرجنتين مباراة ودية في أنجولا والتي ستقام في العاصمة لواندا.

فيما ستكون هذه المرة الثانية في تاريخه التي يخوض فيها مباراة في الهند بعد مواجهة فنزويلا الودية في كالكوتا في عام 2011.

يذكر أن منتخب الأرجنتين ضمن رسميا تأهله لكأس العالم قبل جولتين على نهاية التصفيات والتي يتصدرها بـ35 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه الإكوادور.