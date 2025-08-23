حدثان نادران لمنتخب الأرجنتين في 2025 استعدادا لكأس العالم

السبت، 23 أغسطس 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسميا عبر موقعه خوض المنتخب الأول لأربع مباريات ودية خلال التوقفين الدوليين في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وخلال شهر سبتمبر سيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتين في الفترة ما بين 6 لـ14 أكتوبر في أمريكا.

ولم يتم الكشف عن هوية المنافس أو المدن المستضيفة لحاملي لقب كأس العالم 2022.

أخبار متعلقة:
قائمة الأرجنتين – غياب إنزو فيرنانديز وعودة ميسي لمباراتي فنزويلا والإكوادور تقرير أرجنتيني يكشف موعد سفر ماستانتونو لـ إسبانيا تمهيدا للانتقال لـ ريال مدريد تقرير أرجنتيني: دي بول على أبواب إنتر ميامي لمزاملة ميسي

أما في شهر نوفمبر سيخوض المنتخب الأرجنتيني ودية في أنجولا والثانية في كيرالا بالهند.

وستكون هذه أول مرة في التاريخ يخوض فيها منتخب الأرجنتين مباراة ودية في أنجولا والتي ستقام في العاصمة لواندا.

فيما ستكون هذه المرة الثانية في تاريخه التي يخوض فيها مباراة في الهند بعد مواجهة فنزويلا الودية في كالكوتا في عام 2011.

يذكر أن منتخب الأرجنتين ضمن رسميا تأهله لكأس العالم قبل جولتين على نهاية التصفيات والتي يتصدرها بـ35 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه الإكوادور.

ميسي الأرجنتين كأس العالم
نرشح لكم
تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026 "القبض على أكثر من 300 مشجع".. إلغاء مواجهة إنديبندينتي وأونفيرسيداد التشيلي بسبب الشغب في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات بالتغلب على تايجرز أونال ذا أثليتك: الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام وسام: اخترت كولومبوس كرو للفوز بالألقاب.. ولا تهمني الأهداف بقدر الفوز الأكثر خوضا للمباريات.. رقم قياسي تاريخي لفابيو حارس فلومينينسي جلوبو: أنشيلوتي يتجه لاستبعاد فينيسيوس من قائمة البرازيل
أخر الأخبار
جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر 7 دقيقة | سعودي في الجول
أول زجاجة ماء لجوارديولا.. توتنام يسقط سيتي في ليلة إهدار مرموش 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر ألونسو: هذا سبب تخطيط ملعب التدريبات.. وموقفنا من الانتقالات ساعة | الدوري الإسباني
تغيير جديد.. إقامة مباراة المصري ضد كهرباء الإسماعيلية في استاد السويس الجديد ساعة | الدوري المصري
كاف يعدل موعد مباراتي بيراميدز ضد الجيش الرواندي بسبب كأس إنتركونتيننتال ساعة | الدوري المصري
50 ألف مشجع لمباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 2 ساعة | منتخب مصر
إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511866/حدثان-نادران-لمنتخب-الأرجنتين-في-2025-استعدادا-لكأس-العالم