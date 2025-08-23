من سيحظى بتوقيعه؟ دوناروما يودع سان جيرمان

ودع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان جماهير ناديه رسميا عقب مباراة الفريق ضد أنجيه في ثاني جولات الدوري الفرنسي.

وظهر الحارس الإيطالي في الملعب ووجه التحية للجماهير ليكون بذلك ظهوره الأخير في ملعب حديقة الأمراء.

وكان سان جيرمان فاز على أنجيه بهدف دون رد ليعتلي صدارة الترتيب مبكرا بست نقاط.

ونشر دوناروما صورة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وكتب عليها قائلا: "شكرا باريس".

Donnarumma poussé et salué par TOUS ses coéquipiers et le Parc des Princes Séquence très forte 🥹❤️💙 pic.twitter.com/2XRvzanGHK — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 22, 2025

وكان حارس مرمى ميلان السابق أعلن رحيله قبل عدة أيام حينما نشر بيان عبر "إكس" وقال: "إلى مشجعي باريس سان جيرمان، منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه أعطيت كل شيء داخل وخارج الملعب لكسب مكاني والدفاع عن الفريق".

"لسوء الحظ قرر شخص ما أنه لم يعد بإمكاني أن أكون جزء من المجموعة والمساهمة في نجاح الفريق".

"آمل أن تتاح لي الفرصة لإلقاء نظرة على الجماهير في ملعب حديقة الأمراء وأن أقول لهم وداعا".

"وإن لم يحدث ذلك أريد من الجمهور أن يعرف أن دعمه لي يعني العالم بالنسبة لي وأنا لن أنسى ذلك أبدا وسوف تحمل دائما معي ذكرى".

"لزملائي في الفريق عائلتي الثانية شكرا لكم على كل مباراة وكل لحظة، اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة كان شرف كبير لي، شكرا لباريس".

وحدد سان جيرمان الفرنسي سعر بيع حارسه جيانلويجي دوناروما لأي ناد يرغب في ضمه في الصيف الجاري.

وكشفت شبكة "سكاي" إيطاليا، أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ يتراوح من 20 إلى 30 مليون يورو للتخلي عن دوناروما.

وذلك بعد أزمة دوناروما الأخيرة مع النادي الفرنسي بسبب المفاوضات حول تجديد تعاقده.

ولم يتم الكشف عن وجهة الحارس الإيطالي حتى الآن بيد أن بعض التقارير أشارت إلى أن مانشستر سيتي هو الأقرب لضمه.