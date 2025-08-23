كرة سلة - أوغندا تستضيف معسكر "سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا

السبت، 23 أغسطس 2025 - 01:19

كتب : عمرو عبد المنعم

NBA Africa

تستضيف كيجالي عاصمة رواندا معسكر كرة سلة بلا حدود الذي ينظمه NBA بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويقام المعسكر لأول مرة في شرق إفريقيا بعد أن أقيم في السنوات الماضية في مصر وجنوب إفريقيا وأنجولا والسنغال.

ويشارك في المعسكر 60 لاعب ولاعبة تحت سن 18 عاما ويتم تدريبهم من قبل مدربين ونجوم سابقين في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

كما يشارك في المعسكر العام الحالي بعض اللاعبين المصريين من الشباب والشابات.

وأقيم معسكر اكتشاف المواهب لكرة السلة الإفريقية في عام 2022 في مصر بحضور ستيف كيير مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة وفريق جولدن ستيت واريورز.

وخلاله تألقت جنى الألفي لاعبة منتخب مصر للسيدات لكرة السلة التي احترفت في دوري الجامعات الأمريكي من خلال المعسكر وفازت بلقب الدوري في الموسم الماضي مع فريق يوكين هاسكيس.

كرة سلة NBA كرة سلة بلا حدود
