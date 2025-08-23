الرابع الصفقات الصيفية.. إنتر يضم أندي ضيوف من لانس
السبت، 23 أغسطس 2025 - 01:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنتر الإيطالي ضم أندي ضيوف قادما من لانس الفرنسي.
أندي ضيوف
النادي : إنتر
لاعب الوسط السنغالي الأصل مثّل منتخب فرنسا مؤخرا وفاز بفضية أولمبياد باريس 2024 مع الديوك.
وبدأ أندي مسيرته في شباب باريس سان جيرمان ورين حتى تم تصعيده للفريق الأول لرين.
وأعير لبازل السويسري ثم انتقل له بشكل نهائي ومنه إلى لانس الفرنسي في صيف 2023.
وبعد تألقه بقميص لانس انضم لإنتر في صفقة كلفت خزائن النيراتزوي 20 مليون يورو.
وسيرتدي لاعب الوسط القميص رقم 17.
Here comes #⃣17 to fire up our midfield ⚡️#ForzaInter #WelcomeAndy pic.twitter.com/Z536aSIwPB— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) August 22, 2025
وأصبح ضيوف رابع صفقات إنتر في الصيف الجاري بعد ضم لويس هنريكي من مارسيليا وأنجي يوان بوني من بارما وبيتار شوشيتيش من دينامو زغرب.
ويستعد إنتر وصيف الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا لمواجهة تورينو في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم الإثنين المقبل.
ويقود الفريق فنيا الروماني كريستيان كيفو لاعب إنتر السابق في جيل 2010 التاريخي.