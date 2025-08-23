الرابع الصفقات الصيفية.. إنتر يضم أندي ضيوف من لانس

أعلن نادي إنتر الإيطالي ضم أندي ضيوف قادما من لانس الفرنسي.

لاعب الوسط السنغالي الأصل مثّل منتخب فرنسا مؤخرا وفاز بفضية أولمبياد باريس 2024 مع الديوك.

وبدأ أندي مسيرته في شباب باريس سان جيرمان ورين حتى تم تصعيده للفريق الأول لرين.

وأعير لبازل السويسري ثم انتقل له بشكل نهائي ومنه إلى لانس الفرنسي في صيف 2023.

وبعد تألقه بقميص لانس انضم لإنتر في صفقة كلفت خزائن النيراتزوي 20 مليون يورو.

وسيرتدي لاعب الوسط القميص رقم 17.

وأصبح ضيوف رابع صفقات إنتر في الصيف الجاري بعد ضم لويس هنريكي من مارسيليا وأنجي يوان بوني من بارما وبيتار شوشيتيش من دينامو زغرب.

ويستعد إنتر وصيف الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا لمواجهة تورينو في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم الإثنين المقبل.

ويقود الفريق فنيا الروماني كريستيان كيفو لاعب إنتر السابق في جيل 2010 التاريخي.

