مستشار الزمالك القانوني: لدينا خطابات في أزمة الأرض.. وجهاز المحاسبات مقيم في النادي

كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك عن الخطوة المقبلة في ملف أزمة سحب الأرض المخصصة لفرع النادي في السادس من أكتوبر.

وقال شعيب في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "نعد تظلما أكثر تفصيلا بشأن سحب أرض الزمالك بعد بيان وزارة الإسكان".

وأضاف "لدينا خطابات رسمية بشأن المهلة التي تم التوجيه بمنحها للنادي. مدة القرار الوزاري تنتهي في ديسمبر 2025، ولدينا خطاب رسمي من جهاز مدينة أكتوبر بمهلة إضافية مدتها 6 أشهر لكل المشاريع الإنشائية".

وعما أثير بشأن بلاغ مقدم بوجود مخالفات مالية في مجلس إدارة الزمالك وتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح "هل هناك بيان رسمي من النائب العام يفيد بذلك؟ كلام مثل "التربح" لا يصح أن يقال. لم يتم إخطارنا بفتح أي تحقيق من أي نوع".

وأكمل "الجهاز المركزي للمحاسبات يكاد يكون مقيما في نادي الزمالك. وجوده طبيعي وليس هذا خبرا من الأساس".

واختتم "لدينا عشرات التقارير من الجهاز تؤكد سلامة العمل لأنه يراجع يوميا".

في الإطار ذاته كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك مستجدات أزمة قرار سحب الأرض المخصصة لإنشاء فرع النادي في السادس من أكتوبر.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لم نحصل على رد نهائي من وزير الإسكان في جلستنا معه، وسنتقدم بتظلم رسمي غدا ضد قرار سحب الأرض".

وأضاف "سيتم رفع التظلم إلى رئيس الوزراء، ونأمل أن يصل إلى رئيس الجمهورية".

وأكمل "أظهرنا حسن نيتنا ونتمنى مراعاة ظروف النادي في هذه الأزمة".

وأوضح "تسلمنا إدارة النادي في أكتوبر 2023، وأجرينا تعاقدات لتوفير السيولة الكافية لبناء أرض سعتها 126 فدانا، فأين الخطأ الذي ارتكبناه؟ عملنا في ظروف صعبة للغاية وواجهنا عدة طعون على المجلس منهم طعن على شخصي أيضا".

وتابع "رغم ذلك وصلنا الآن لتعاقدات مع مستثمرين وهي جهات إما حكومية وإما بنوك، ولم نتعاقد مع أفراد ولم نمنح قطعة لمطور لإنشاء مجمع سكني أو فندق رغم أنه لا عيب في بناء فندق".

واختتم "نحن لا نطلب دعم مادي ولا نريد أي أموال من الدولة، بل نريد أن نحصل على مهلتنا كاملة حتى ديسمبر 2026 وسترون إلى أين ستصل الإنشاءات".

وسبق أن كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق جلسة مع شريف الشربيني وزير الإسكان بمقر الوزارة اليوم الخميس".

وأوضح "عرض نادي الزمالك على الوزير كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه ومدة مهلة البناء".

واختتم المصدر تصريحاته "تقرر في ختام الجلسة رفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي".

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.