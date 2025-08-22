شارك أكرم توفيق فانتصر فريقه.. الشمال يقلب الطاولة على الريان برباعية متأخرة

قلب الشمال تأخره في الدقائق الأخيرة لفوز بنتيجة 4-2 على الريان في الجولة الثانية من الدوري القطري.

وجلس أكرم توفيق على مقاعد بدلاء الشمال منذ بداية المباراة مثل الجولة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريان بنتيجة 2-1، فسجل الجزائري عمر محمد هدف تقدم الشمال في الدقيقة 40.

وقلب أحمد علاء الدين الطاولة بهدفين في الدقيقتين 42 و44 لصالح الريان لتصبح النتيجة 2-1.

إثارة الشوط الأول استمرت بطرد مباشر لمحمد سراج لاعب الريان الذي دخل الشوط الثاني بـ 10 لاعبين.

في الشوط الثاني عدّل تامر صيام النتيجة في الدقيقة 56 للشمال.

وشارك أكرم توفيق في الدقيقة 83 بدلا من يوسف الحناش الظهير الأيمن.

وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء تحصل الشمال على ركلة جزاء حولها بغداد بونجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 90+4 سجل الغاني عمر علي الهدف الرابع معلنا فوز الشمال وتصدر الترتيب بـ 6 نقاط، فيما تكبد الريان الخسارة الأولى.