الـ 1-0 مستمرة.. رويز يتدارك خطأ ديمبيلي في فوز باريس سان جيرمان على أنجيه

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

فابيان رويز - باريس سان جيرمان

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتحصل فريق العاصمة الفرنسية على ركلة جزاء، ولكن أهدرها عثمان ديمبيلي في الدقيقة 27 بتسديدة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 50 سجل فابيان رويز لاعب الوسط الإسباني هدف المباراة الوحيد من متابعة بتسديدة مرت على يمين الحارس.

الفوز هو الثاني لباريس على التوالي منذ انطلاق الدوري.

وهو الثاني أيضا بنفس النتيجة 1-0.

ومنح هذا الفوز صدارة مؤقتة لحامل اللقب برصيد 6 نقاط، بانتظار بقية مباريات الجولة يومي السبت والأحد.

وكان باريس سان جيرمان قد هزم نانت في الجولة الأولى بهدف دون رد.

أما أنجيه، فكان قد فاز على "باريس إف سي" في الجولة الأولى، بنفس النتيجة أيضا 1-0، ليبقى في المركز الثامن مؤقتا برصيد 3 نقاط.

باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي الدوري الفرنسي فابيان رويز
