الزمالك يعلن عن 3 صفقات في فريق السيدات

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 23:46

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع ثلاثة لاعبات لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية.

ويتكون الثلاثي من مارتا شهير لاعبة بيراميدز السابقة، ومريم مصطفى، وصبا أيمن ثنائي زد.

جاء ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار متعلقة:
المندوه: الزمالك سيتظلم ضد قرار سحب الأرض.. وهذا ما نطلبه مران الزمالك - محاضرة بالفيديو من فيريرا.. وتدريبات خاصة لبدلاء مباراة مودرن سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد

ووقعت مارتا شهير على عقود لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

بينما انضمت مريم مصطفى وصبا أيمن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتجيد مارتا شهير اللعب في مركز الجناح الهجومي.

بينما تلعب مريم مصطفى كظهير أيمن.

أما صبا أيمن فتلعب في وسط الملعب.

الزمالك الدوري المصري سيدات
نرشح لكم
كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات كرة نسائية - الرقم القياسي يتحطم مجددا.. أوفايي إلى أورلاندو مقابل 1.5 مليون دولار كرة طائرة - كل ما تريد أن تعرفه عن مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم بعد 19 عاما كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم كرة نسائية – إعادة سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى كرة نسائية - ديميتري لوبوف: الأهلي جاهز للموسم الجديد.. ونسعى للأفضل بعد اعتذار الجونة.. اتحاد الكرة يعلن إعادة قرعة دوري الكرة النسائية كرة سلة – منتخب مصر للناشئات بطلا للبطولة العربية
أخر الأخبار
لاعب سلة سابق.. بافيل بودكولجين يحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - أوغندا تستضيف معسكر "سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا 50 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
الرابع الصفقات الصيفية.. إنتر يضم أندي ضيوف من لانس ساعة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: قررنا عدم المخاطرة بـ بالمر.. وإستيفاو يحتاج للتأقلم ساعة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ 185.. إصابة حكم باريس سان جيرمان وأنجيه ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل ساعة | أمريكا
فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة ساعة | الدوري الإسباني
ردا على هدف باكيتا.. تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511851/الزمالك-يعلن-عن-3-صفقات-في-فريق-السيدات