الزمالك يعلن عن 3 صفقات في فريق السيدات
الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 23:46
كتب : FilGoal
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن التعاقد مع ثلاثة لاعبات لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية.
ويتكون الثلاثي من مارتا شهير لاعبة بيراميدز السابقة، ومريم مصطفى، وصبا أيمن ثنائي زد.
جاء ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووقعت مارتا شهير على عقود لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.
بينما انضمت مريم مصطفى وصبا أيمن لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وتجيد مارتا شهير اللعب في مركز الجناح الهجومي.
بينما تلعب مريم مصطفى كظهير أيمن.
أما صبا أيمن فتلعب في وسط الملعب.
