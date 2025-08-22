هاتريك كين.. بايرن ميونيخ يفتتح الدوري الألماني بسداسية في شباك لايبزج

اكتسح بايرن ميونيخ خصمه لايبزج في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الألماني بنتيجة 6-0 على ملعب أليانز أرينا.

سجل سداسية البافاري: مايكل أوليس (2) ولويس دياز وهاري كين (3).

وافتتح أوليس أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 27 بتسديدة أرضية قوية من داخل الـ 18.

وبعد 5 دقائق أضاف الكولومبي لويس دياز الوافد الجديد الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد سلسلة تمريرات رائعة.

وفي الدقيقة 42 وبعد توغل أضاف أوليس الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني سجل هاري كين أول أهدافه والرابع لبايرن في الدقيقة 64 بعد مراوغة وتسديدة.

وسجل أنطونيو نوسا الفارق في الدقيقة 66 لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف.

وسجل كين في الدقيقتين 74 و78 الهدفين الخامس والسادس، ليكمل الثلاثية خلال 14 دقيقة فقط.

هاتريك الدولي الإنجليزي هو الثامن له في الدوري الألماني خلال 64 مباراة حيث سجل إجمالا 65 هدفا.

وبات الإنجليزي أول لاعب يسجل هاتريك في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

اللقاء أيضا شهد ظهور مانويل نوير للموسم الـ 22 على التوالي في الدوري الألماني إذ يفصله عن الرقم القياسي موسمين فقط.

الفوز بالطبع أبقى بايرن في الصدارة، فيما تذيل لايبزج الترتيب مبكرا.

