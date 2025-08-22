دوري المحترفين - التعادل السلبي الأول بين الترسانة والسكة.. والإنتاج يهزم راية

تعادل السكة الحديد مودرن مع الترسانة بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري المحترفين.

بينما فاز الإنتاج الحربي على راية بهدفين دون رد.

سجل هدفي الإنتاج مصطفى ضاحي وعلاء شعبان.

وكانت أولى مباريات دوري المحترفين للموسم الجديد 2025-2026 قد انتهت بالتعادل بين مالية كفر الزيات وبروكسي 1-1.

تقدم مالية كفر الزيات بالهدف الأول بهدف عكسي، سجله أحمد عماد لاعب بروكسي بالرأس في مرماه.

ولكن في الدقيقة 99 تعادل الوافد الجديد عمرو بركات، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وتختتم منافسات الجولة غدا السبت بالمباريات التالية:

الداخلية × ديروط

القناة × وي

أبو قير للأسمدة × المنصورة

أسوان × بلدية المحلة

طنطا × بترول أسيوط

مسار × لافيينا