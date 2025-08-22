رئيس اللجنة يكشف: متى يظهر هيكل استاد الأهلي

كشف سعد الجيوشي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء ورئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، عن موعد انتهاء أعمال الحفر وظهور الهيكل الخرساني للاستاد الجديد.

وقال الجيوشي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "نستهدف الانتهاء من أعمال الحفر في يناير 2026، والبدء في البناء في فبراير، على أن يظهر الهيكل الخرساني للاستاد في نهاية العام".

وسبق وأن أوضح الجيوشي في بيان رسمي عبر حساب القلعة الحمراء: "ما تردد خلال الساعات الماضية عن توقف الحفر في استاد الأهلي كلام عار تمامًا من الصحة ولا يستند إلى الواقع".

وأضاف "العمل في المشروع يسير على قدم وساق وفق الخطة الزمنية المتفق عليها مع النادي والمدونة في بنود التعاقد".

وأكمل "اُطمئن جماهير الأهلي أن مشروع القرن تتوافر له كل عناصر النجاح".

وتابع "هناك لجنة هندسية تقوم بالإشراف على المشروع، تضم استشاريين عالميين وآخرين مصريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، وكل الأنظمة المستخدمة في عملية الحفر عالمية وتخضع لمعايير الحداثة والرقمنة".

وأتم "تم عمل (جسات) لأرض الاستاد على بعد 45 مترًا من قبل، ويتم التعامل مع أنواع الترب بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة في عملية الحفر."

وأعلن الأهلي بدء الحفر في الاستاد الخاص به في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد، شهر فبراير الماضي

وكشفت شركة القلعة الحمراء عن تصميم استاد النادي الأهلي الجديد، المقرر أن يتم إنشاؤه خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

ويتسع الملعب لـ 42 ألف مشجع، وفي الحفلات الموسيقية تصل سعته إلى 57,797 متفرجا.

مدرج الدرجة الثالثة "يسار" يضم 11 ألف مقعدا.

ويتضمن الاستاد مطاعم ومقاهي ومنطقة ترفيهية وموقف سيارات يتسع لآلاف السيارات.

وجاء تصميم الملعب بدون "تراك" ليقترب المشاهدون أكثر من الملعب.

مقصورات الشخصيات الهامة تضم 72 جناحا حصريا، و80 مقصورة فاخرة، و73 جناحا فاخرة.

ويضم الملعب شاشة عملاقة لمتابعة المباريات، ومتاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات.