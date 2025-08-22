المندوه: الزمالك سيتظلم ضد قرار سحب الأرض.. وهذا ما نطلبه

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك مستجدات أزمة قرار سحب الأرض المخصصة لإنشاء فرع النادي في السادس من أكتوبر.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لم نحصل على رد نهائي من وزير الإسكان في جلستنا معه، وسنتقدم بتظلم رسمي غدا ضد قرار سحب الأرض".

وأضاف "سيتم رفع التظلم إلى رئيس الوزراء، ونأمل أن يصل إلى رئيس الجمهورية".

وأكمل "أظهرنا حسن نيتنا ونتمنى مراعاة ظروف النادي في هذه الأزمة".

وأوضح "تسلمنا إدارة النادي في أكتوبر 2023، وأجرينا تعاقدات لتوفير السيولة الكافية لبناء أرض سعتها 126 فدانا، فأين الخطأ الذي ارتكبناه؟ عملنا في ظروف صعبة للغاية وواجهنا عدة طعون على المجلس منهم طعن على شخصي أيضا".

وتابع "رغم ذلك وصلنا الآن لتعاقدات مع مستثمرين وهي جهات إما حكومية وإما بنوك، ولم نتعاقد مع أفراد ولم نمنح قطعة لمطور لإنشاء مجمع سكني أو فندق رغم أنه لا عيب في بناء فندق".

واختتم "نحن لا نطلب دعم مادي ولا نريد أي أموال من الدولة، بل نريد أن نحصل على مهلتنا كاملة حتى ديسمبر 2026 وسترون إلى أين ستصل الإنشاءات".

وسبق أن كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق جلسة مع شريف الشربيني وزير الإسكان بمقر الوزارة اليوم الخميس".

وأوضح "عرض نادي الزمالك على الوزير كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه ومدة مهلة البناء".

واختتم المصدر تصريحاته "تقرر في ختام الجلسة رفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي".

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.