هوجم بسبب دعم العدوان الإسرائيلي.. استقالة عضو إدارة أوساسونا بعد 24 ساعة
الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 22:52
كتب : FilGoal
استقال مارتين كوريرا إيزو، العضو الجديد في مجلس إدارة نادي أوساسونا الإسباني من منصبه.
جاء ذلك بعد 24 ساعة من تعيينه.
وبحسب إذاعة كادينا سير، فإن السبب هو هجوم جماهير أوساسونا عليه.
جاء ذلك بسبب تغريدات سابقة له، دعم من خلالها العدوان الإسرائيلي في ظل أحداث الإبادة الجارية في فلسطين وتحديدا قطاع غزة.
إيزو كان قد تم تعيينه في إدارة الرئيس لويس سابالثا، الذي بدأ هذا الأسبوع ولايته الرابعة في أوساسونا.
وعرفت جماهير أوساسونا بموقفها الداعم لغزة والمدين للعدوان الإسرائيلي.
وخاض أوساسونا مباراته الأولى في ختام أولى جولات الدوري الإسباني، أمام ريال مدريد.
وخسر الفريق أمام الميرينجي بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء.
