هوجم بسبب دعم العدوان الإسرائيلي.. استقالة عضو إدارة أوساسونا بعد 24 ساعة

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

شعار أوساسونا

استقال مارتين كوريرا إيزو، العضو الجديد في مجلس إدارة نادي أوساسونا الإسباني من منصبه.

جاء ذلك بعد 24 ساعة من تعيينه.

وبحسب إذاعة كادينا سير، فإن السبب هو هجوم جماهير أوساسونا عليه.

أخبار متعلقة:
ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026 من أجل كامب نو.. برشلونة يريد نقل مباراة فالنسيا إلى مستايا النني: هدفنا المنافسة على لقب الدوري الإماراتي أفضل نسبيا لـ سيتي.. ريال مدريد يحدد سعر رودريجو

جاء ذلك بسبب تغريدات سابقة له، دعم من خلالها العدوان الإسرائيلي في ظل أحداث الإبادة الجارية في فلسطين وتحديدا قطاع غزة.

إيزو كان قد تم تعيينه في إدارة الرئيس لويس سابالثا، الذي بدأ هذا الأسبوع ولايته الرابعة في أوساسونا.

وعرفت جماهير أوساسونا بموقفها الداعم لغزة والمدين للعدوان الإسرائيلي.

وخاض أوساسونا مباراته الأولى في ختام أولى جولات الدوري الإسباني، أمام ريال مدريد.

وخسر الفريق أمام الميرينجي بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء.

الدوري الإسباني أوساسونا
نرشح لكم
تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة من أجل كامب نو.. برشلونة يريد نقل مباراة فالنسيا إلى مستايا فياريال يعلن ضم فيجا من تشيلسي لمدة 7 سنوات مؤتمر فليك: هناك فارق كبير بيني وبين جوارديولا.. وسنرى نسخة رائعة من راشفورد رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا رومانو: فياريال أتم اتفاقه مع تشيلسي لضم فيجا بشكل دائم فوت ميركاتو: جيرونا يقترب من ضم أليكس مورينو لاعب أستون فيلا
أخر الأخبار
لاعب سلة سابق.. بافيل بودكولجين يحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - أوغندا تستضيف معسكر "سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا 41 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
الرابع الصفقات الصيفية.. إنتر يضم أندي ضيوف من لانس 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: قررنا عدم المخاطرة بـ بالمر.. وإستيفاو يحتاج للتأقلم ساعة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ 185.. إصابة حكم باريس سان جيرمان وأنجيه ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل ساعة | أمريكا
فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة ساعة | الدوري الإسباني
ردا على هدف باكيتا.. تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511845/هوجم-بسبب-دعم-العدوان-الإسرائيلي-استقالة-عضو-إدارة-أوساسونا-بعد-24-ساعة