ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026

أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية موعد قرعة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

جاء ذلك في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في المكتب البيضاوي بمقر الرئاسة الأمريكية.

وستقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

وقال ترامب: "البداية ستكون استثنائية من مركز كينيدي وسأكون حاضرا".

وأكمل الرئيس الأمريكي: "هذه الكأس للفائزين فقط، وبما إنك فائزا فبإمكانك لمس"، ثم حمل الكأس لالتقاط الصور معه وتسائل "هل يمكنني الاحتفاظ به؟".

وتشهد النسخة المقبلة زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32.

وسبق أن أقيمت قرعة كأس العالم 1994 والتي استضافتها أمريكا في لاس فيجاس آنذاك في مركز مؤتمرات لاس فيجاس.

وحتى الآن تأهلت 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بالإضافة للدول المستضيفة.

وإليكم قائمة المتأهلين الـ 13 حتى الآن

أمريكا الشمالية: أمريكا – المكسيك – كندا

أوقيانوسيا: نيوزيلاندا

آسيا: اليابان - إيران – أوزبكستان – كوريا الجنوبية – الأردن – أستراليا

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – الإكوادور.

ويمتلك منتخب مصر فرصة التأهل للمرة الرابعة في تاريخه لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب بفارق 5 نقاط قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو المرتقبتين.