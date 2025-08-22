ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

كأس العالم - ترامب - إنفانتينو

أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية موعد قرعة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

جاء ذلك في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في المكتب البيضاوي بمقر الرئاسة الأمريكية.

وستقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

أخبار متعلقة:
ESPN: قرعة كأس العالم 2026 في لاس فيجاس ثورة في ركلات الجزاء وتوسيع سلطة تقنية الفيديو.. تعديلات مقترحة في كأس العالم 2026 مواجهات عربية نارية.. تحديد مجموعتي المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 فيفا يكشف موعد فتح باب حجز تذاكر كأس العالم 2026

وقال ترامب: "البداية ستكون استثنائية من مركز كينيدي وسأكون حاضرا".

وأكمل الرئيس الأمريكي: "هذه الكأس للفائزين فقط، وبما إنك فائزا فبإمكانك لمس"، ثم حمل الكأس لالتقاط الصور معه وتسائل "هل يمكنني الاحتفاظ به؟".

وتشهد النسخة المقبلة زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بدلا من 32.

وسبق أن أقيمت قرعة كأس العالم 1994 والتي استضافتها أمريكا في لاس فيجاس آنذاك في مركز مؤتمرات لاس فيجاس.

وحتى الآن تأهلت 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بالإضافة للدول المستضيفة.

وإليكم قائمة المتأهلين الـ 13 حتى الآن

أمريكا الشمالية: أمريكا – المكسيك – كندا

أوقيانوسيا: نيوزيلاندا

آسيا: اليابان - إيران – أوزبكستان – كوريا الجنوبية – الأردن – أستراليا

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – الإكوادور.

ويمتلك منتخب مصر فرصة التأهل للمرة الرابعة في تاريخه لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب بفارق 5 نقاط قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو المرتقبتين.

دونالد ترامب كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم 2026
نرشح لكم
منتخب الناشئين يفوز على السعودية بثلاثية استعدادا لكأس الخليج قبل خوض كأس الخليج.. منتخب الناشئين يختتم استعداداته لودية السعودية اتحاد الكرة والرابطة والأهلي وحسام وإبراهيم ينعون والد محمد الشناوي كأس الخليج - 25 في قائمة منتخب مصر للناشئين المسافرة إلى السعودية متألقون في الدوري يقدمون الحلول لمنتخب مصر الثاني في الجول يكشف ملامح من قائمة منتخب مصر لمواجهتي تصفيات كأس العالم خبر في الجول - حلول منتخب مصر لأزمة إصابات الدفاع أمام إثيوبيا وبوركينا أزمة دفاعية تواجه منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أخر الأخبار
كرة سلة - أوغندا تستضيف معسكر "سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا 9 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
الرابع الصفقات الصيفية.. إنتر يضم أندي ضيوف من لانس 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: قررنا عدم المخاطرة بـ بالمر.. وإستيفاو يحتاج للتأقلم 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ 185.. إصابة حكم باريس سان جيرمان وأنجيه 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل 57 دقيقة | أمريكا
فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة ساعة | الدوري الإسباني
ردا على هدف باكيتا.. تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للمحليين - المليوي يقود المغرب إلى نصف النهائي.. ومدغشقر تقصي كينيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511844/ترامب-يعلن-موعد-قرعة-كأس-العالم-2026