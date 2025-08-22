من أجل كامب نو.. برشلونة يريد نقل مباراة فالنسيا إلى مستايا

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 22:34

كتب : FilGoal

كامب نو

يواصل برشلونة سباقه مع الزمن لخوض مباريات الموسم الحالي على ملعبه كامب نو بعد تجديده.

وبحسب صحفي موقع "إل ديسماركي" دافيد إيبانيز، فإن برشلونة سيطلب من رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراته ضد فالنسيا على ملعب الأخير مستايا، بدلا من استضافتها.

على أن يتم تبديل مباراة الدور الثاني، لتقام على كامب نو بدلا من مستايا.

أخبار متعلقة:
وفد من الاتحاد الأوروبي للتفتيش على ملعب برشلونة الجديد رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا ليفاندوفسكي يشارك في مران برشلونة كاملا ويقترب من اللعب ضد ليفانتي تقرير: اقترب الرحيل لحل أزمة في برشلونة.. بينيا على بعد خطوة من كومو

وتقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم 14 سبتمبر.

وسبق وأن أعلن نادي برشلونة موعدا لم يتم لعودته إلى ملعب كامب نو، حيث يعود للعب المباريات على ملعبه في العاشر من أغسطس المقبل.

وكان من المفترض أن يكون الظهور الأول في مباراة كأس جوان جامبر السنوية، بعد غياب لأكثر من عامين، إلا أن المباراة أقيمت على ملعب يوهان كرويف.

وخاض البلوجرانا مبارياته في الموسمين الماضيين على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس "مونتجويك".

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

برشلونة الدوري الإسباني كامب نو
نرشح لكم
تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة هوجم بسبب دعم العدوان الإسرائيلي.. استقالة عضو إدارة أوساسونا بعد 24 ساعة فياريال يعلن ضم فيجا من تشيلسي لمدة 7 سنوات مؤتمر فليك: هناك فارق كبير بيني وبين جوارديولا.. وسنرى نسخة رائعة من راشفورد رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا رومانو: فياريال أتم اتفاقه مع تشيلسي لضم فيجا بشكل دائم فوت ميركاتو: جيرونا يقترب من ضم أليكس مورينو لاعب أستون فيلا
أخر الأخبار
لاعب سلة سابق.. بافيل بودكولجين يحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - أوغندا تستضيف معسكر "سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا 41 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
الرابع الصفقات الصيفية.. إنتر يضم أندي ضيوف من لانس 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: قررنا عدم المخاطرة بـ بالمر.. وإستيفاو يحتاج للتأقلم ساعة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ 185.. إصابة حكم باريس سان جيرمان وأنجيه ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل ساعة | أمريكا
فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة ساعة | الدوري الإسباني
ردا على هدف باكيتا.. تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511843/من-أجل-كامب-نو-برشلونة-يريد-نقل-مباراة-فالنسيا-إلى-مستايا