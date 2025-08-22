من أجل كامب نو.. برشلونة يريد نقل مباراة فالنسيا إلى مستايا

يواصل برشلونة سباقه مع الزمن لخوض مباريات الموسم الحالي على ملعبه كامب نو بعد تجديده.

وبحسب صحفي موقع "إل ديسماركي" دافيد إيبانيز، فإن برشلونة سيطلب من رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراته ضد فالنسيا على ملعب الأخير مستايا، بدلا من استضافتها.

على أن يتم تبديل مباراة الدور الثاني، لتقام على كامب نو بدلا من مستايا.

وتقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم 14 سبتمبر.

وسبق وأن أعلن نادي برشلونة موعدا لم يتم لعودته إلى ملعب كامب نو، حيث يعود للعب المباريات على ملعبه في العاشر من أغسطس المقبل.

وكان من المفترض أن يكون الظهور الأول في مباراة كأس جوان جامبر السنوية، بعد غياب لأكثر من عامين، إلا أن المباراة أقيمت على ملعب يوهان كرويف.

وخاض البلوجرانا مبارياته في الموسمين الماضيين على الملعب الأولمبي لويس كومبانيس "مونتجويك".

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.