النني: هدفنا المنافسة على لقب الدوري الإماراتي

قدّم محمد النني لاعب الجزيرة الشكر لزملائه بعد تحقيق الفوز على الشارقة في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وحقق الجزيرة الفوز بهدف دون رد على ملعب الشارقة في لقاء شهد مشاركة محمد النني وإبراهيم عادل بشكل أساسي.

وقال النني عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "أشكر اللاعبين على المجهود في ظل الفترة الصعبة مع تغيير المدربين ونقول للجمهور إننا قادرون على المنافسة على اللقب وإننا فريق كبير".

وأتم "رحيل حسين عموتة؟ لدينا لاعبين أصحاب خبرات وكذلك شباب لديهم مجهود وفير، والكل كان يصدق في نفسه وقدمنا أداءً جيدا ضد فريق كبير مثل الشارقة".

يأتي ذلك الفوز بعد إقالة المغربي حسين عموتة عقب الخسارة في الجولة الأولى وتعيين حمزة سرار بشكل مؤقت لقيادة الفريق.

وكان الجزيرة قد خسر في الجولة الأولى على أرضه بنتيجة 3-2 من خورفكان حيث بدأ الثنائي المصري من على مقاعد البدلاء.

وانتصر الجزيرة في الجولة الثانية بفضل هدف من مامادو كوليبالي بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وكرّس الجزيرة العقدة ضد الشارقة إذ يعد هو أكثر فريق حقق انتصارات وأكثر من هز شباكه في تاريخ الدوري الإماراتي برصيد 17 انتصارا و60 هدفا.

الفوز رفع رصيد الجزيرة لـ 3 نقاط في المركز الثامن بشكل مؤقت.