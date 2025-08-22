بمشاركة النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يحقق أول انتصار ويكرس العقدة ضد الشارقة

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - الجزيرة - الشارقة

حقق الجزيرة الفوز الأول له في الدوري الإماراتي على حساب الشارقة بعد مشاركة الثنائي إبراهيم عادل ومحمد النني في التشكيل الأساسي.

وكان الجزيرة قد خسر في الجولة الأولى على أرضه بنتيجة 3-2 من خورفكان حيث بدأ الثنائي المصري من على مقاعد البدلاء.

وانتصر الجزيرة في الجولة الثانية بفضل هدف من مامادو كوليبالي بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وكرّس الجزيرة العقدة ضد الشارقة إذ يعد هو أكثر فريق حقق انتصارات وأكثر من هز شباكه في تاريخ الدوري الإماراتي برصيد 17 انتصارا و60 هدفا.

ومنع خالد توحيد حارس الشارقة إبراهيم عادل من فرصة لتسجيل أول أهدافه بقميص الجزيرة تصدى لها الحارس في الدقيقة 61.

يأتي ذلك الفوز بعد إقالة المغربي حسين عموتة عقب الخسارة في الجولة الأولى وتعيين حمزة سرار بشكل مؤقت لقيادة الفريق.

الفوز رفع رصيد الجزيرة لـ 3 نقاط في المركز الثامن بشكل مؤقت.

إبراهيم عادل محمد النني الجزيرة
