بمشاركة النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يحقق أول انتصار ويكرس العقدة ضد الشارقة

حقق الجزيرة الفوز الأول له في الدوري الإماراتي على حساب الشارقة بعد مشاركة الثنائي إبراهيم عادل ومحمد النني في التشكيل الأساسي.

وكان الجزيرة قد خسر في الجولة الأولى على أرضه بنتيجة 3-2 من خورفكان حيث بدأ الثنائي المصري من على مقاعد البدلاء.

وانتصر الجزيرة في الجولة الثانية بفضل هدف من مامادو كوليبالي بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وكرّس الجزيرة العقدة ضد الشارقة إذ يعد هو أكثر فريق حقق انتصارات وأكثر من هز شباكه في تاريخ الدوري الإماراتي برصيد 17 انتصارا و60 هدفا.

نهاية المباراة بفوز الجزيرة على مضيفه الشارقة بهدف دون رد ✅ شاهد هدف اللقاء الوحيد بتوقيع كوليبالي ⚽️ الجزيرة أكثر من فاز على الشارقة (17) وأكثر من سجل في مرماه (60) في دوري المحترفين

ومنع خالد توحيد حارس الشارقة إبراهيم عادل من فرصة لتسجيل أول أهدافه بقميص الجزيرة تصدى لها الحارس في الدقيقة 61.

الحارس خالد توحيد وتصدي أكثر من رائع لتسديدة خطيرة من إبراهيم عادل 🧤

يأتي ذلك الفوز بعد إقالة المغربي حسين عموتة عقب الخسارة في الجولة الأولى وتعيين حمزة سرار بشكل مؤقت لقيادة الفريق.

الفوز رفع رصيد الجزيرة لـ 3 نقاط في المركز الثامن بشكل مؤقت.