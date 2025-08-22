عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد

كشف يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي سبب انتقاله لـ الأهلي في الموسم الماضي.

وقضى الدولي المغربي الموسم الماضي معارا من النادي الروسي للأهلي، لكن الأهلي قرر عدم تفعيل بند الشراء.

وقال عطية الله في حوار لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: " الآن أتدرب مع سوتشي بعد نهاية إعارتي مع الأهلي".

وأضاف "اخترت الأهلي لأنه نادٍ كبير يُنافس على الألقاب، وكان سيشارك في كأس العالم للأندية. إنه نادٍ تنافسي. كان خياري البقاء تنافسيا للاستمرار مع المنتخب. المشروع الرياضي والنادي والبطولة مهمين جدا بالنسبة لي".

كما أوضح اقترابه من خوض التجربة الاحترافية الأوروبية بشكل مبكر إذ قال: "قبل 6 أشهر على نهاية عقدي مع الوداد حددوا 1.2 مليون يورو لبيعي والمفاوضات مع مونبييليه كانت طويلة ولتسريع المفاوضات طلبوا وصول أطباء إلى المغرب لإجراء الفحص الطبي".

وأكمل "كان ذلك قبل كأس العالم للأندية في المغرب بـ 3 أيام وكنا سنواجه الهلال، وفي فشلت الصفقة لأن النادي اعتبر أن 1.2 مليون يورو للاعب يلعب في الدوري المغربي سينتهي تعاقده بعد 6 أشهر كبيرا، وأثر ذلك عليّ كثيرا".

وتابع "قبل أمم إفريقيا أخبرت مساعد المدير الرياضي للو هافر الفرنسي أن هناك شرط جزائي في عقدي قدره 500 ألف يورو، واتفقت على كل شيء معهم لرغبتي في اللعب في أوروبا".

وأردف "لكنهم أخبروني بأن النادي لا يملك المال اللازم لدفع 500 ألف يورو بصراحة، كنت مستعدا لدفعه بنفسي للعب في أوروبا وتحقيق هذا الحلم، وما زلت أشعر بخيبة الأمل".

وواصل "انضممت لسوتشي ثم هبط للدرجة الثانية وأصبح البقاء مستحيلا وتلقيت عرضا كبيرا من بلد غريب ومن دول الخليج والأهلي، ولذلك انتقلت له، المنتخب المغربي في ذهني، كان بإمكاني مضاعفة راتبي بالتوقيع لتلك الدول".

وأتم "أريد المشاركة مع المغرب في أمم إفريقيا، أفضل خيار لي هو البقاء في سوتشي لكنني أبقى منفتحا والنادي يستمع لعروض، ولم أتلق أي عرض من الوداد المغربي كما يشاع، ولا أحب التحدث في وسائل الإعلام كثيرا، أريد فقط تأدية عملي، هدفي أمم إفريقيا وأعيش ملحمة مثل 2022".

وقضى يحيى عطية الله الموسم الماضي مع الأهلي، وشارك مع الأحمر في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت إعارة عطية الله مع الأهلي يوم 15 يوليو الماضي.

وشارك عطية الله في مباراة بالميراس فقط مع الأهلي خلال كأس العالم للأندية بينما لم يشارك في مباراتي بورتو وإنتر ميامي.

وتعرض عطية الله لأكثر من إصابة خلال فترته مع الأهلي بالموسم المنصرم.

كما فاز يحيى عطية الله مع الأهلي بـ3 بطولات وهي السوبر المصري والدوري المصري وكأس القارات الثلاث.