أفضل نسبيا لـ سيتي.. ريال مدريد يحدد سعر رودريجو

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 21:18

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - رودريجو

حدد ريال مدريد سعر بيع جناحه البرازيلي رودريجو، وفقا لشبكة إي إس بي إن.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وبحسب التقرير فإن الميرينجي قرر تحديد 80 مليون يورو ثمنا للبرازيلي.

وكانت التقارير السابقة تشير لرغبة ريال مدريد في الحصول على 100 مليون يورو ثمنا لبيع رودريجو.

أخبار متعلقة:
كارباخال: شارة قيادة ريال مدريد مكافأة لسنوات طويلة من العمل مودريتش: ريال مدريد اتخذ القرار الصحيح بمنح مبابي القميص رقم 10 لأول مرة بالرقم 10.. مبابي يفتتح انتصارات ريال مدريد في الدوري أمام أوساسونا

ويتواجد اسم رودريجو ضمن البدائل التي يدرسها مانشستر سيتي لتعويض الرحيل المحتمل لسافينيو، وفقا لماتيو موريتو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح موريتو أن رودريجو يعد ضمن الأسماء المطروحة على طاولة مانشستر سيتي في ظل احتمالات رحيل سافينيو إلى توتنام.

ولكن قبل أيام، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن رودريجو استقر على الاستمرار مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن الجناح البرازيلي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطور مستواه وكسب ثقة تشابي ألونسو المدير الفني للنادي الملكي.

ما يعزز ذلك هو تصريحات ألونسو الأخيرة حيث قال عن رودريجو: "لا توجد مشكلة معه. ما حدث في كأس العالم للأندية يجب أن نضعه خلفنا لأن الأمر كان مختلفا وأنا سأعتمد عليه، إنها مباراة واحدة فقط ولا يجب أن نقرأ المستقبل من خلالها واليوم الأمر كان مرتبطا بقراراتي الفنية في المباراة".

عقد رودريجو ينتهي في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.

ريال مدريد مانشستر سيتي الدوري الإسباني رودريجو
نرشح لكم
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم لامينس حارس أنتويرب بنزيمة يوصي اتحاد جدة بالتعاقد مع كاسيميرو فياريال يعلن ضم فيجا من تشيلسي لمدة 7 سنوات سكاي: تشيلسي يتمم اتفاقه مع سيمونز.. وموعد بدء المفاوضات مع لايبزيج سكاي: ماتيتش إلى ساسولو الإيطالي نوتنجهام فورست يعيد دوجلاس لويز للدوري الإنجليزي بعد قرار مارسيليا ببيعه.. فوت ميركاتو: جوناثان روي إلى بولونيا مروان الصحفي معارا إلى رويال أنتويرب البلجيكي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) تشيلسي.. بداية اللقاء 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يحقق أول انتصار ويكرس العقدة ضد الشارقة 6 دقيقة | الوطن العربي
عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد 28 دقيقة | الدوري المصري
أفضل نسبيا لـ سيتي.. ريال مدريد يحدد سعر رودريجو 33 دقيقة | ميركاتو
إيقاف وتغريم.. قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني 40 دقيقة | سعودي في الجول
رومانو: جالاتاسراي يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن أكانجي.. ولكن 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - محاضرة بالفيديو من فيريرا.. وتدريبات خاصة لبدلاء مباراة مودرن 50 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - 3 تغييرات من ماريسكا أمام وست هام 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511837/أفضل-نسبيا-لـ-سيتي-ريال-مدريد-يحدد-سعر-رودريجو