إيقاف وتغريم.. قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 21:11

كتب : FilGoal

ساديو ماني

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق السعودية قرارها بعد طرد ساديو ماني لاعب النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد أهلي جدة عصر السبت ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وانتصر النصر على الاتحاد في نصف نهائي البطولة المقامة في هونج كونج وتأهل للنهائي لملاقاة أهلي جدة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جيسوس: نبحث عن الفوز من أجل جماهير النصر.. ومن الصعب تعويض ماني إيفان توني: التحضيرات لنهائي السوبر كانت مجنونة بعض الشيء.. والنصر يتمتع بميزانية كبيرة مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي

وتعرض ماني للطرد في اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو بعد تدخل قوي على حامد الشنقيطي حارس الاتحاد.

وجاء القرار: إيقاف ساديو ماني مباراة وتغريمه 10 آلاف ريال بسبب الطرد ضد الاتحاد في السوبر السعودي.

وكان ماني قد افتتح التسجيل في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة 2-1.

وسبق أن صرح جورج جيسوس المدير الفني للنصر في المؤتمر الصحفي عن غياب ماني قائلا: "لا شك أن ساديو ماني لاعب كبير ويؤدي أدوارا هجومية ودفاعية مهمة، لكنني أثق في البديل وقدرته على تقديم المستوى المطلوب، فجميع لاعبينا يملكون جودة عالية".

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بعد الفوز العريض على القادسية 5-1 في نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.

وستذاع المباراة على قناة ثمانية السعودية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقت القاهرة.

النصر ساديو ماني السوبر السعودي
نرشح لكم
بنزيمة يوصي اتحاد جدة بالتعاقد مع كاسيميرو مؤتمر جيسوس: نبحث عن الفوز من أجل جماهير النصر.. ومن الصعب تعويض ماني مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي إينييجو مارتينيز: سنعود إلى الرياض بكأس السوبر السعودي إيفان توني: التحضيرات لنهائي السوبر كانت مجنونة بعض الشيء.. والنصر يتمتع بميزانية كبيرة ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي مروان الصحفي معارا إلى رويال أنتويرب البلجيكي تقرير: ميتروفيتش غير جاهز للمشاركة في تدريبات الهلال
أخر الأخبار
ماريسكا: قررنا عدم المخاطرة بـ بالمر.. وإستيفاو يحتاج للتأقلم 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ 185.. إصابة حكم باريس سان جيرمان وأنجيه 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل 26 دقيقة | أمريكا
فالنسيا من قمم المجد إلى هاوية النسيان.. حين تقودك الإدارة إلى اللعنة 43 دقيقة | الدوري الإسباني
ردا على هدف باكيتا.. تشيلسي يكتسح وست هام بخماسية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا للمحليين - المليوي يقود المغرب إلى نصف النهائي.. ومدغشقر تقصي كينيا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
مستشار الزمالك القانوني: لدينا خطابات في أزمة الأرض.. وجهاز المحاسبات مقيم في النادي ساعة | الدوري المصري
شارك أكرم توفيق فانتصر فريقه.. الشمال يقلب الطاولة على الريان برباعية متأخرة ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي
/articles/511836/إيقاف-وتغريم-قرار-لجنة-الانضباط-السعودية-بشأن-ساديو-ماني