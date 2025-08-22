إيقاف وتغريم.. قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق السعودية قرارها بعد طرد ساديو ماني لاعب النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد أهلي جدة عصر السبت ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وانتصر النصر على الاتحاد في نصف نهائي البطولة المقامة في هونج كونج وتأهل للنهائي لملاقاة أهلي جدة.

وتعرض ماني للطرد في اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو بعد تدخل قوي على حامد الشنقيطي حارس الاتحاد.

وجاء القرار: إيقاف ساديو ماني مباراة وتغريمه 10 آلاف ريال بسبب الطرد ضد الاتحاد في السوبر السعودي.

وكان ماني قد افتتح التسجيل في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة 2-1.

وسبق أن صرح جورج جيسوس المدير الفني للنصر في المؤتمر الصحفي عن غياب ماني قائلا: "لا شك أن ساديو ماني لاعب كبير ويؤدي أدوارا هجومية ودفاعية مهمة، لكنني أثق في البديل وقدرته على تقديم المستوى المطلوب، فجميع لاعبينا يملكون جودة عالية".

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بعد الفوز العريض على القادسية 5-1 في نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.

وستذاع المباراة على قناة ثمانية السعودية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقت القاهرة.