مران الزمالك - محاضرة بالفيديو من فيريرا.. وتدريبات خاصة لبدلاء مباراة مودرن

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا - الزمالك

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين خلال مباراة مودرن سبورت الأخيرة، ووجه لهم التهنئة على الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين مواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في لقاء فاركو.

أخبار متعلقة:
سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك ضد فاركو "شد وإعياء".. الزمالك يكشف حالة أحمد حمدي ومحمد صبحي

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة مودرن سبورت الأخيرة للاعبين، كما تحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

وأدى البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية قوية، ثم خاضوا تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، استعدادًا للمباراة المقبلة قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك مران الزمالك يانيك فيريرا
نرشح لكم
عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد بسبب الموافقات وبيراميدز.. 7 تعديلات في مواعيد وملاعب الدوري المصري سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد موعد عودة ياسين مرعي للمشاركة مع الأهلي في المباريات استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك ضد فاركو بعد الكشف عن أعضائها.. في الجول يكشف أعضاء اللجنة الفنية للحكام وأدوارها وجيه نائبا وجريشة عضوا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام مران الأهلي - مشاركة الشناوي.. ومحاضرة ريبيرو تحضيرا لغزل المحلة
أخر الأخبار
من أجل كامب نو.. برشلونة يريد نقل مباراة فالنسيا إلى المستايا 2 دقيقة | الدوري الإسباني
النني: هدفنا المنافسة على لقب الدوري الإماراتي 7 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - كهربا على أعتاب القادسية الكويتي 16 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(3) تشيلسي.. جووول الثاااالث 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة النني وإبراهيم عادل.. الجزيرة يحقق أول انتصار ويكرس العقدة ضد الشارقة 51 دقيقة | الوطن العربي
عطية الله: لهذه الأسباب اخترت الانتقال لـ الأهلي.. ولم أتلق أي عرض من الوداد ساعة | الدوري المصري
أفضل نسبيا لـ سيتي.. ريال مدريد يحدد سعر رودريجو ساعة | ميركاتو
إيقاف وتغريم.. قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511834/مران-الزمالك-محاضرة-بالفيديو-من-فيريرا-وتدريبات-خاصة-لبدلاء-مباراة-مودرن