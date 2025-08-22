مران الزمالك - محاضرة بالفيديو من فيريرا.. وتدريبات خاصة لبدلاء مباراة مودرن

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني بأداء اللاعبين خلال مباراة مودرن سبورت الأخيرة، ووجه لهم التهنئة على الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين مواصلة مسيرة الانتصارات، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في لقاء فاركو.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة مودرن سبورت الأخيرة للاعبين، كما تحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

وأدى البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية قوية، ثم خاضوا تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، استعدادًا للمباراة المقبلة قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.