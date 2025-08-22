الاتحاد الفلسطيني يوجه الشكر لـ النرويج بسبب مبادرته

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

مباراة من أجل الإنسانية.. جنوب إفريقيا تستضيف منتخب فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا"

أعرب الاتحاد الفلسطيني عن تقديره لمبادرة الاتحاد النرويجي بتخصيص عائدات مباراته ضد إسرائيل لدعم جهود الإغاثة في غزة.

ويستعد منتخب النرويج لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وجاء بيان الاتحاد الفلسطيني

"يعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تقديره العميق للاتحاد النرويجي لكرة القدم على قراره المبدئي والإنساني بتخصيص عائدات بيع التذاكر من مباراة النرويج المقبلة في تصفيات كأس العالم أمام إسرائيل لدعم جهود الإغاثة في غزة.

إن هذه الخطوة تتجاوز حدود الرياضة، فهي رسالة قوية بأن كرة القدم لا يمكن أن تبقى صامتة أمام الظلم والمعاناة الإنسانية المستمرة. قرار الاتحاد النرويجي يؤكد الدور الأخلاقي لكرة القدم في الدفاع عن القيم الإنسانية والكرامة واحترام الحياة.

كما ندعو بقية الاتحادات والمؤسسات والجهات الرياضية حول العالم إلى أن تحذو حذو هذا الموقف الشجاع، وأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخاصة رياضييه وشبابه الذين يواصلون المعاناة تحت وطأة الاحتلال والإبادة.

ويؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التزامه بالدفاع عن نزاهة اللعبة، وحماية روحها الإنسانية، وضمان ألّا تكون كرة القدم أداة متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان".

وأعلن الاتحاد النرويجي تخصيص عائدات تذاكر المباراة المقرر إقامتها في العاصمة أوسلو يوم 11 أكتوبر المقبل لدعم العمل الإنساني في غزة.

وصرّحت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي في بيان رسمي: "نريد التبرع بعائدات المباراة لمنظمة إنسانية تنقذ الأرواح يوميا في غزة، وتقدم مساعدات طارئة بشكل فعال على الأرض".

ويتصدر المنتخب النرويجي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

ويليه منتخب إسرائيل ثانيا برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وإيطاليا برصيد 3 نقاط من مباراتين.

