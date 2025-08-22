سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد

أوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك تطورات العمل في ملف أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر بعد قرار السحب.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وقال سليمان عبر MBC مصر: "سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر محبط جدا ومجلس الإدارة عقد اجتماعا ثم عقدنا لقاءً مع وزير الإسكان ووزير الرياضة وعرضنا موقف النادي والأوراق والظروف التي تعرضنا لها الفترة الماضية".

وأضاف "موقف الزمالك جيد جدا ونحاول تقريب وجهات النظر للوصول لحل، وسنقاتل وسنحاول بكل الطرق لاسترداد الأرض، ونحن مع الدولة ولذلك لجئنا لها وناشدنا رئيس الجمهورية".

وأتم "الجلسة التي عُقدت مع الوزيرين كانت لعرض الأوراق، وسننتظر ماذا سيحدث".

وسبق أن كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق جلسة مع شريف الشربيني وزير الإسكان بمقر الوزارة اليوم الخميس".

وأوضح "عرض نادي الزمالك على الوزير كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه ومدة مهلة البناء".

واختتم المصدر تصريحاته "تقرر في ختام الجلسة رفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي".

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.