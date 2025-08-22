تشكيل الجزيرة - النني وإبراهيم عادل أساسيان لأول مرة ضد الشارقة

يبدأ إبراهيم عادل ومحمد النني بشكل أساسي في تشكيل الجزيرة أمام الشارقة في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

ويبدأ الثنائي المصري بشكل أساسي في الجولة الثانية من المسابقة لأول مرة بعدما بدأ على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى.

ويحل الجزيرة ضيفا على الشارقة في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الجزيرة

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمد ربيع – رافيل تاجير – ويليان روشا ريتشارد أوكونور

الوسط: محمد النني – مامادو كوليبالي – عبد الله رمضان

الهجوم: نبيل فقير – فينيسيوس ميلو – إبراهيم عادل

وخسر الجزيرة في الجولة الأولى من خورفكان بنتيجة 3-2.

وحينها شارك إبراهيم عادل والنني من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

وأعلن نادي الجزيرة إقالة مدربه حسين عموتة بعد الخسارة في الجولة الأولى، ويقود حمزة سرار الفريق فنيا بشكل مؤقت.