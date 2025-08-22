موعد عودة ياسين مرعي للمشاركة مع الأهلي في المباريات

أوضح سيد مرعي وكيل ياسين مرعي لاعب الأهلي موقفه من المشاركة ضد غزل المحلة في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء غزل المحلة في الجولة الرابعة من المسابقة على أرض استاد المحلة يوم الإثنين المقبل.

وقال وكيل اللاعب عبر MBC مصر: "ياسين يعاني من شد في الخلفية من الدرجة الثانية، ومن الممكن أن يلحق بمباراة بيراميدز".

وأضاف "ياسين يركز كثيرا لتحقيق المزيد مع الأهلي، وربما تكون الإصابة التي تعرض لها بسبب الضغط الذهني".

وبدأ ياسين مشواره مع الأهلي في الدوري خلال التعادل مع مودرن سبورت وسجل هدفا.

كما شارك في الفوز على فاركو فريقه السابق بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

وحصل الأهلي على راحة في الجولة الثالثة وفقا لجدول مسابقة الدوري المصري.

وسيلتقي الأهلي يوم 29 أغسطس الجاري مع بيراميدز في قمة الجولة الخامسة من المسابقة.