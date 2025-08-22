كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 18:29

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات

خسر منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة بنتيجة 3-1 أمام تايلاند في بطولة العالم.

ويشارك منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 2006.

وتستضيف تايلاند منافسات البطولة خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تايلاند وهولندا والسويد.

وأقيمت المباراة الأولى بين مصر وتايلاند اليوم الجمعة وجاءت نتائج الأشواط: 25-15 و23-25 و25-15 و25-11.

وسجلت ندى عوض 14 نقطة لمنتخب مصر كأكثر لاعبة تحقيقا للنقاط.

وسيلتقي منتخب مصر للسيدات في الجولة الثانية مع هولندا يوم الأحد المقبل في الواحدة ظهرا.

نظام التأهل

تم تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات بواقع أربعة فرق في المجموعة الواحدة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ثمن النهائي.

بينما يودع أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة منافسات البطولة.

وتقام المنافسات بداية من ثمن النهائي وحتى النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وجاءت قائمة منتخب السيدات كالآتي:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانه شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر.

تاريخ مشاركات مصر

شارك منتخب مصر للسيدات في بطولة العالم 4 مرات فقط من قبل أولهم عام 1990 بالصين.

وحقق وقتها المنتخب المركز السادس عشر والأخير.

بينما شارك مرتين متتاليتين في 2002 و2006 عندما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24.

وحقق منتخب السيدات المركز 21 في النسختين.

ويبحث منتخب مصر للسيدات عن الانتصار الأول تاريخيا في بطولة العالم.

كرة طائرة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة بطولة العالم للكرة الطائرة سيدات
