استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك ضد فاركو
الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 18:01
كتب : محمد جمال
تقرر إقامة مباراة الزمالك ضد فاركو في الجولة الرابعة من الدوري المصري على استاد السلام.
ويعد ذلك ثالث تغيير بشأن مكان إقامة المباراة منذ بداية الموسم.
وسيلتقي الزمالك مع فاركو يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً.
وكان مقررا إقامة المباراة من البداية على استاد القاهرة كونه الملعب الرئيسي للزمالك.
لكن بسبب الإصلاحات التي بدأت على أرضية الملعب تم تحديد ملعب هيئة قناة السويس لاستضافة المباراة كونه الملعب للبديل للأبيض.
وأخيرا قررت رابطة الأندية المصرية إقامة المباراة على استاد السلام.
ويحل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 حيث يأتي بفارق الأهداف عن المصري المتصدر.
فيما يتذيل فاركو الترتيب برصيد نقطة واحدة وبدون انتصار بعد مرور 3 جولات.
