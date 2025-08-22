بعد الكشف عن أعضائها.. في الجول يكشف أعضاء اللجنة الفنية للحكام وأدوارها

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 17:50

كتب : محمد جمال

شعار اتحاد الكرة

يستعد اتحاد الكرة للإعلان عن أعضاء اللجنة الفنية للحكام بعد اعتماد أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بقيادة الكولومبي أوسكار رويز.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللجنة ستضم كل من: محمد الحنفي - محمد يوسف - محمود رضا - فهيم عمر.

أخبار متعلقة:
وجيه نائبا وجريشة عضوا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام ناجي حكما لمباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين 3 جدد.. رويز يستقر على تشكيل لجنة الحكام الجديد الشهدي حكما لمباراة مودرن سبورت ضد الزمالك

وسيكون من أدوار اللجنة التالي

- تعيين حكام دوري المحترفين والقسم الثاني (ب) والثالثة عدا الدوري المصري الممتاز.

- عقد محاضرات للحكام وتثقيفهم.

- العمل الفني مع الحكام في المعسكرات

- تقسيم المناطق لأكثر من منطقة والعمل عليها

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن أعضاء واختصاصات اللجنة الجديدة خلال ساعات.

من هم الأعضاء الجدد؟

محمد الحنفي: حكم دولي سابق اعتزل بعد تخطيه 45 عاما بنهاية الموسم الماضي.

محمد يوسف: حكم دولي سابق اعتزل بعد تخطيه 45 عاما بنهاية الموسم قبل الماضي.

محمود رضا: حكم مساعد اعتزل بشكل مبكر بعمر 37 عاما.

وتولى رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير الماضي.

اتحاد الكرة المصري لجنة الحكام الفنية لجنة الحكام الرئيسية
نرشح لكم
سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد موعد عودة ياسين مرعي للمشاركة مع الأهلي في المباريات استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك ضد فاركو وجيه نائبا وجريشة عضوا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام مران الأهلي - مشاركة الشناوي.. ومحاضرة ريبيرو تحضيرا لغزل المحلة التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو "شد وإعياء".. الزمالك يكشف حالة أحمد حمدي ومحمد صبحي آدم كايد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك.. وبدأت التعود على الأجواء المصرية
أخر الأخبار
ماروتا.. رجل الظل لتكرار مفاجأة كونتي مع يوفتوس رفقة كيفو 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد 20 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الجزيرة - النني وإبراهيم عادل أساسيان لأول مرة ضد الشارقة 25 دقيقة | الوطن العربي
موعد عودة ياسين مرعي للمشاركة مع الأهلي في المباريات 41 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات ساعة | كرة طائرة
استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك ضد فاركو ساعة | الدوري المصري
بعد الكشف عن أعضائها.. في الجول يكشف أعضاء اللجنة الفنية للحكام وأدوارها ساعة | الدوري المصري
بنزيمة يوصي اتحاد جدة بالتعاقد مع كاسيميرو 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511823/بعد-الكشف-عن-أعضائها-في-الجول-يكشف-أعضاء-اللجنة-الفنية-للحكام-وأدوارها