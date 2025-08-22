بعد الكشف عن أعضائها.. في الجول يكشف أعضاء اللجنة الفنية للحكام وأدوارها
الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 17:50
كتب : محمد جمال
يستعد اتحاد الكرة للإعلان عن أعضاء اللجنة الفنية للحكام بعد اعتماد أعضاء لجنة الحكام الرئيسية بقيادة الكولومبي أوسكار رويز.
وأعلن اتحاد الكرة المصري عن التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن اللجنة ستضم كل من: محمد الحنفي - محمد يوسف - محمود رضا - فهيم عمر.
وسيكون من أدوار اللجنة التالي
- تعيين حكام دوري المحترفين والقسم الثاني (ب) والثالثة عدا الدوري المصري الممتاز.
- عقد محاضرات للحكام وتثقيفهم.
- العمل الفني مع الحكام في المعسكرات
- تقسيم المناطق لأكثر من منطقة والعمل عليها
ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن أعضاء واختصاصات اللجنة الجديدة خلال ساعات.
من هم الأعضاء الجدد؟
محمد الحنفي: حكم دولي سابق اعتزل بعد تخطيه 45 عاما بنهاية الموسم الماضي.
محمد يوسف: حكم دولي سابق اعتزل بعد تخطيه 45 عاما بنهاية الموسم قبل الماضي.
محمود رضا: حكم مساعد اعتزل بشكل مبكر بعمر 37 عاما.
وتولى رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير الماضي.