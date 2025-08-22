بنزيمة يوصي اتحاد جدة بالتعاقد مع كاسيميرو

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 17:12

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد

أوصى الفرنسي كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة السعودي إدارة ناديه بالتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

وتمتد فترة الانتقالات بالدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن بنزيمة أوصى إدارة اتحاد جدة بالتعاقد مع كاسيميرو زميله السابق في ريال مدريد.

واوضحت الصحيفة ذاتها أن كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الحالي أصبح بالفعل ضمن اهتمامات حمل لقب الدوري السعودي.

وتزامل بنزيمة وكاسيميرو في ريال مدريد الإسباني في الفترة من 2013 إلى 2022.

ويسعى اتحاد جدة إلى تعزيز خط وسطه بلاعب يمتلك خبرة وقدرة على تنظيم اللعب خاصة بعد تراجع مستوى البرازيلي فابينيو.

وخسر اتحاد جدة أمام النصر 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر ليفقد فرصة المنافسة على اولى بطولات الموسم الجديد.

ويلعب كاسيميرو في مانشستر يونايتد منذ صيف 2022.

وخاض لاعب الوسط البرازيلي مع الشياطين الحمر 126 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 12 آخرين.

