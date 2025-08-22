وجيه نائبا وجريشة عضوا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام

أعلن اتحاد الكرة التشكيل جديد للجنة الحكام للموسم الجديد 2025 - 2026.

وكشف الاتحاد عن تشكيل اللجنة الجديد في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها.

ويترأس الكولومبي أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام منذ فبراير الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

وكشف اتحاد الكرة عن تعيين وجيه أحمد الحكم السابق، نائبا لرئيس اللجنة.

كما عيّن الاتحاد جهاد جريشة، وسيد مراد، وهيام بركات كثلاثة أعضاء للجنة الحكام.

فيما جدد مجلس الإدارة تكليف عزب حجاج بدور المدير الإداري لإدارة الحكام.

وانطلق الدوري المصري الموسم الجديد في بداية أغسطس الجاري.

وقاد أوسكار رويز معسكرًا لحكام النخبة في الإسكندرية بتواجد 32 حكما ومساعدا تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد قبل انطلاقه.