وجيه نائبا وجريشة عضوا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 17:12

كتب : FilGoal

اجتماع أوسكار رويز مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي

أعلن اتحاد الكرة التشكيل جديد للجنة الحكام للموسم الجديد 2025 - 2026.

وكشف الاتحاد عن تشكيل اللجنة الجديد في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها.

ويترأس الكولومبي أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام منذ فبراير الماضي.

أخبار متعلقة:
للمرة الثانية على التوالي.. أوسكار رويز يجتمع بحكام الجولة السابقة من الدوري لتقييم مستواهم بقيادة أوسكار رويز.. انطلاق معسكر حكام النخبة بالإسكندرية أوسكار رويز: ليس من حق الأندية الاعتراض على تعيينات الحكام

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

وكشف اتحاد الكرة عن تعيين وجيه أحمد الحكم السابق، نائبا لرئيس اللجنة.

كما عيّن الاتحاد جهاد جريشة، وسيد مراد، وهيام بركات كثلاثة أعضاء للجنة الحكام.

فيما جدد مجلس الإدارة تكليف عزب حجاج بدور المدير الإداري لإدارة الحكام.

وانطلق الدوري المصري الموسم الجديد في بداية أغسطس الجاري.

وقاد أوسكار رويز معسكرًا لحكام النخبة في الإسكندرية بتواجد 32 حكما ومساعدا تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد قبل انطلاقه.

الدوري المصري أوسكار رويز
نرشح لكم
سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد موعد عودة ياسين مرعي للمشاركة مع الأهلي في المباريات استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك ضد فاركو بعد الكشف عن أعضائها.. في الجول يكشف أعضاء اللجنة الفنية للحكام وأدوارها مران الأهلي - مشاركة الشناوي.. ومحاضرة ريبيرو تحضيرا لغزل المحلة التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو "شد وإعياء".. الزمالك يكشف حالة أحمد حمدي ومحمد صبحي آدم كايد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك.. وبدأت التعود على الأجواء المصرية
أخر الأخبار
ماروتا.. رجل الظل لتكرار مفاجأة كونتي مع يوفتوس رفقة كيفو 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
سليمان: سحب أرض 6 أكتوبر محبط جدا.. وموقف الزمالك جيد 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الجزيرة - النني وإبراهيم عادل أساسيان لأول مرة ضد الشارقة 25 دقيقة | الوطن العربي
موعد عودة ياسين مرعي للمشاركة مع الأهلي في المباريات 41 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات ساعة | كرة طائرة
استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك ضد فاركو ساعة | الدوري المصري
بعد الكشف عن أعضائها.. في الجول يكشف أعضاء اللجنة الفنية للحكام وأدوارها ساعة | الدوري المصري
بنزيمة يوصي اتحاد جدة بالتعاقد مع كاسيميرو 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511821/وجيه-نائبا-وجريشة-عضوا-اتحاد-الكرة-يعلن-تشكيل-لجنة-الحكام