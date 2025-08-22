فياريال يعلن ضم فيجا من تشيلسي لمدة 7 سنوات

أعلن نادي فياريال الإسباني ضم المدافع البرتغالي ريناتو فيجا قادما من تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فياريال عبر موقعه الرسمي، عن تعاقد النادي مع فيجا لمدة 7 مواسم حتى يونيو 2032.

وسينضم فيجا لخوض أول تدريباته مع فريق فياريال يوم السبت.

وعدد الموقع الرسمي لفياريال مميزات فيجا: "مدافع مركزي بقدمه اليسرى، يتمتع ببنية جسدية قوية ومهارة عالية، وتفوقه في المواجهات الفردية، ومهاراته الرائعة في التسديد، بالإضافة إلى قدرته على اللعب على جانبي خط الدفاع، وكذلك يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر وحتى كلاعب خط وسط".

ولعب فيجا صاحب الأصول من كاب فيردي، والذي نشأ في شباب سبورتنج لشبونة، مع أندية يوفنتوس، وتشيلسي، وبازل وأوجسبورج.

كما لعب بصفوف المنتخب البرتغال وتوج مؤخرا معه بدوري الأمم الأوروبية.

وارتبط اسم الظهير الأيمن صاحب الـ 22 عاما بالانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي.

وينتهي عقد فيجا مع تشيلسي في 2031.

وتعاقد تشيلسي مع فيجا في الصيف الماضي مقابل 14 مليون يورو قادما من بازل.

وإجمالا، لعب فيجا الموسم الماضي 33 مباراة سواء مع تشيلسي ويوفنتوس وسجل هدفين وصنع مثلهما وحصل 6 بطاقات صفراء.