مؤتمر فليك: هناك فارق كبير بيني وبين جوارديولا.. وسنرى نسخة رائعة من راشفورد

أجاب هانز فليك مدرب برشلونة على سؤال حوال المقارنة بين فريقه والفريق الذهبي للنادي الكتالوني تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي غدا السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "مقارنتي ببرشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا؟ هناك فارق كبير بيني وبينه، هو في مستوى أعلى بكثير".

وتابع "لدينا خيارات عديدة في مركز رأس الحربة، ولكن إذا أتيحت لنا الفرصة لإشراك ليفاندوفسكي فسنفعل".

وواصل "سعداء بفوزنا على مايوركا، لكن من المهم لنا أن نتحسن ونرفع مستوانا، خصوصًا حينما نلعب مباريات صعبة".

وشدد "ليفانتي فريق يملك دفاعا جيدا، سريعون ويحصلون على الكرة بسرعة، وعلينا أن نهتم بهذه الجوانب".

وحول مصير مارك كاسادو أوضح "تحدثت مع كاسادو، ولا أراه يريد الرحيل عن الفريق، ولا أعتقد أنني أريد ذلك أيضا. الموسم طويل، ونحن نريد تحقيق كل شيئ".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مايوركا بنتيجة 3-0.

فيما يتواجد ليفانتي في المركز 14 بالدوري الإسباني بعد الخسارة من ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الجولة الأولى.