مؤتمر فليك: هناك فارق كبير بيني وبين جوارديولا.. وسنرى نسخة رائعة من راشفورد

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

هانز فليك - مدرب برشلونة

أجاب هانز فليك مدرب برشلونة على سؤال حوال المقارنة بين فريقه والفريق الذهبي للنادي الكتالوني تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي غدا السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "مقارنتي ببرشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا؟ هناك فارق كبير بيني وبينه، هو في مستوى أعلى بكثير".

أخبار متعلقة:
رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا وفد من الاتحاد الأوروبي للتفتيش على ملعب برشلونة الجديد ليفاندوفسكي يشارك في مران برشلونة كاملا ويقترب من اللعب ضد ليفانتي تقرير: اقترب الرحيل لحل أزمة في برشلونة.. بينيا على بعد خطوة من كومو

وأضاف "راشفورد مميز في لمسته الأولى وسرعته. أعتقد أننا سنرى نسخة رائعة من راشفورد هذا الموسم".

وتابع "لدينا خيارات عديدة في مركز رأس الحربة، ولكن إذا أتيحت لنا الفرصة لإشراك ليفاندوفسكي فسنفعل".

وواصل "سعداء بفوزنا على مايوركا، لكن من المهم لنا أن نتحسن ونرفع مستوانا، خصوصًا حينما نلعب مباريات صعبة".

وشدد "ليفانتي فريق يملك دفاعا جيدا، سريعون ويحصلون على الكرة بسرعة، وعلينا أن نهتم بهذه الجوانب".

وحول مصير مارك كاسادو أوضح "تحدثت مع كاسادو، ولا أراه يريد الرحيل عن الفريق، ولا أعتقد أنني أريد ذلك أيضا. الموسم طويل، ونحن نريد تحقيق كل شيئ".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مايوركا بنتيجة 3-0.

فيما يتواجد ليفانتي في المركز 14 بالدوري الإسباني بعد الخسارة من ديبورتيفو ألافيس 2-1 في الجولة الأولى.

برشلونة ليفانتي
نرشح لكم
سكاي: تشيلسي يتمم اتفاقه مع سيمونز.. وموعد بدء المفاوضات مع لايبزيج سكاي: ماتيتش إلى ساسولو الإيطالي دوجلاس لويز: الطموح وراء انضمامي لـ نوتينجهام فورست الرحلة مستمرة.. مانشستر سيتي يجدد عقد روبن دياز حتى 2029 مواعيد مباريات الجمعة 22 أغسطس - تشيلسي وبايرن وباريس سان جيرمان تمهيدا لانتقاله إلى أرسنال؟.. سكاي: إيزي يبلغ كريستال بالاس بغيابه عن مواجهة دوري المؤتمر رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض إقامة مباراة برشلونة وفياريال خارج إسبانيا هاري ماجواير: مانشستر يونايتد أغلق الباب أمام رحيلي.. فلمَ أغادر؟
أخر الأخبار
بعد الكشف عن أعضائها.. في الجول يكشف أعضاء اللجنة الفنية للحكام وأدوارها 7 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة يوصي اتحاد جدة بالتعاقد مع كاسيميرو 45 دقيقة | سعودي في الجول
وجيه نائبا وجريشة عضوا.. اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة الحكام 46 دقيقة | الدوري المصري
فياريال يعلن ضم فيجا من تشيلسي لمدة 7 سنوات 58 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر جلاسنر: فشلنا في استبدال إيزي.. وسألعب بدلا من جويهي إذا رحل ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: لا يمكنني الحديث عن إيزي.. وهافيرتز يحتاج مزيد من الفحوصات ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: هناك فارق كبير بيني وبين جوارديولا.. وسنرى نسخة رائعة من راشفورد ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا: عودة الثلاثي لمواجهة توتنام.. ورودري الأفضل في العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511817/مؤتمر-فليك-هناك-فارق-كبير-بيني-وبين-جوارديولا-وسنرى-نسخة-رائعة-من-راشفورد