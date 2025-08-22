سكاي: تشيلسي يتمم اتفاقه مع سيمونز.. وموعد بدء المفاوضات مع لايبزيج

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 15:42

كتب : FilGoal

أتم نادي تشيلسي اتفاقه الشفهي مع الهولندي تشافي سيمونز للانضمام للبلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس، عن اتفاق تشيلسي مع سيمونز على الانضمام للفريق بعقد يمتد حتى 2031.

وذكرت سكاي: "المفاوضات مع لايبزيج ستبدأ بعد مباراة الجولة الأولى في الدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ لإتمام الاتفاق الأسبوع المقبل".

ويلعب لايبزيج في افتتاحية مباريات الدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ مساء الجمعة.

ويمتد تعاقد سيمونز مع لايبزيج حتى صيف 2027.

ولعب سيمونز لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان خلال فترة الشباب، قبل التصعيد للفريق الأول باريس والانتقال اللعب لأيندهوفن، ولايبزيج، على سبيل الإعارة.

ويتطلب التعاقد مع سيمونز استغناء تشيلسي عن الثنائي كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون.

وربطت تقارير صحيفة نكونكو بالانتقال إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تشيلسي نجح في التتويج بكأس العالم للأندية قبل شهر، وكذلك التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، والحصول على المركز الرابع الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي ليعود للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا من جديد.

وضم تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون، وداريو إيسوجو من سبورتنج لشبونة، وإستيفاو من بالميراس البرازيلي، وجيتنز من بروسيا دورتموند الألماني، وجاريل هاتو من أياكس الهولندي، وجواو بيدرو من برايتون، وحارس جينك مايك بيندرز.

كما ضم اللاعبين الشباب الإكوادوري كيندري بايز، ومامادو سار لاعب ستراسبورج، وكيان بيست لاعب بريستون نورث إند، وجيسي ديري.

تشافي سيمونز تشيلسي لايبزيج انتقالات الصيف
