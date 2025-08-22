مؤتمر جيسوس: نبحث عن الفوز من أجل جماهير النصر.. ومن الصعب تعويض ماني

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 15:21

كتب : FilGoal

جورجي جيسوس - مدرب النصر

شدد البرتغالي جورج جيسوس على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة ضد أهلي جدة في نهائي السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد أهلي جدة عصر السبت ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء المرتقب: "نهائي جديد يُضاف إلى سجل النهائيات التي خضتها، وغدا سيكون التتويج الأول في الموسم الرياضي الجديد"

وأضاف "الوعود بنسبة 100 % غير ممكنة في كرة القدم، لا أحد يستطيع أن يعد بنتيجة، فكل الفرص متساوية، لكنني أؤمن كثيرًا بقدرات الفريق، ونتطلع إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة".

وتابع "لكل فريق استراتيجيته الخاصة، ولا شك أن أهلي جدة سيُعد أفضل خطة ممكنة. لكن الأهم من كل ذلك هو أن العالم بأسره سيشاهد هذا النهائي، ونتمنى أن نقدم مباراة كبيرة تليق بالحدث. نحن نبحث عن الفوز لإسعاد جماهير النصر".

وشدد "المباراة ستشهد حضورًا جماهيريًا، ونحن نواجه فريقًا محترمًا، والعديد من الجماهير سيحضرون لمشاهدة رونالدو والنصر، وسنسعى لإمتاعهم".

وأجاب عن غياب ساديو ماني للطرد "لا شك أن ساديو ماني لاعب كبير ويؤدي أدوارا هجومية ودفاعية مهمة، لكنني أثق في البديل وقدرته على تقديم المستوى المطلوب، فجميع لاعبينا يملكون جودة عالية".

وأتم "من الصعب جدا تعويض ماني، لكن لدينا العديد من الحلول. مران اليوم هو من سيحدد البديل، وحتى الآن لا أعلم من سيكون، لكن المران الأخير سيكون هو الفيصل في هذا القرار".

Image

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بعد الفوز العريض على القادسية 5-1 في نصف النهائي.

فيما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الفوز 2-1 على اتحاد جدة في نصف النهائي الآخر.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.

وستذاع المباراة على قناة ثمانية السعودية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقت القاهرة.

النصر السعودي جيسوس السوبر السعودي
