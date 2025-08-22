كرة طائرة - منتخب الشباب يحقق الفوز الثاني على حساب تايلاند في بطولة العالم

تغلب منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة على نظيره تايلاند في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة العالم تحت 21 عاما

وتستضيف الصين منافسات بطولة العالم للشباب خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.

وفاز منتخب مصر على نظيره تايلاند بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: فوز مصر في الشوط الأول 25-20، قبل أن يحقق منتخب تايلاند الفوز في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-22، و25-14، ثم عاد المنتخب المصري وحقق الفوز في الشوط الثاني 25-17، قبل الفوز في الشوط الفاصل بنتيجة 15-10.

وحقق منتخب الشباب الفوز للمباراة الثانية بعد الفوز على المغرب في الجولة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة (25-21، 25-19، 25-17).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الصين وتايلاند وتركيا وأمريكا والمغرب.

وفي الجولة ذاتها فاز منتخب الصين على المغرب 3-0، فيما فازت أمريكا على حساب تركيا 3-2.

ويلعب شباب الفراعنة المباراة المقبلة أمام أمريكا الساعة الحادية عشر صباح السبت، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره التركي، والصين أمام تايلاند.

وجاءت قائمة اللاعبين بقيادة أحمد سمير المدير الفني كالآتي:

حمزة حمدي الصافي - أسر حسام عاطف - محمود إبراهيم عبد الباقي - مالك نور الدين - أحمد رضا محمد - صلاح محمد - مازن شريف عبد الفتاح - ياسين علي يحيى - حازم محمد كمال - إبراهيم عادل عبد المقصود - يوسف أحمد محمد - أحمد يوسف سعد.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة 15 تاريخيا.

ولم يسبق وأن وصل الفراعنة إلى ربع النهائي من قبل.

وكان المركز التاسع في النسخة الماضية أفضل ما حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.