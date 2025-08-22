كرة طائرة - منتخب الشباب يحقق الفوز الثاني على حساب تايلاند في بطولة العالم

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 14:27

كتب : FilGoal

منتخب الشباب - الكرة الطائرة

تغلب منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة على نظيره تايلاند في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة العالم تحت 21 عاما

وتستضيف الصين منافسات بطولة العالم للشباب خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.

وفاز منتخب مصر على نظيره تايلاند بنتيجة 3-2.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - منتخب الشباب يستهل مشواره ببطولة العالم بالفوز على المغرب كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم كرة طائرة - كل ما تريد أن تعرفه عن مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم بعد 19 عاما

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: فوز مصر في الشوط الأول 25-20، قبل أن يحقق منتخب تايلاند الفوز في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-22، و25-14، ثم عاد المنتخب المصري وحقق الفوز في الشوط الثاني 25-17، قبل الفوز في الشوط الفاصل بنتيجة 15-10.

وحقق منتخب الشباب الفوز للمباراة الثانية بعد الفوز على المغرب في الجولة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة (25-21، 25-19، 25-17).

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الصين وتايلاند وتركيا وأمريكا والمغرب.

وفي الجولة ذاتها فاز منتخب الصين على المغرب 3-0، فيما فازت أمريكا على حساب تركيا 3-2.

ويلعب شباب الفراعنة المباراة المقبلة أمام أمريكا الساعة الحادية عشر صباح السبت، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره التركي، والصين أمام تايلاند.

وجاءت قائمة اللاعبين بقيادة أحمد سمير المدير الفني كالآتي:

حمزة حمدي الصافي - أسر حسام عاطف - محمود إبراهيم عبد الباقي - مالك نور الدين - أحمد رضا محمد - صلاح محمد - مازن شريف عبد الفتاح - ياسين علي يحيى - حازم محمد كمال - إبراهيم عادل عبد المقصود - يوسف أحمد محمد - أحمد يوسف سعد.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة 15 تاريخيا.

ولم يسبق وأن وصل الفراعنة إلى ربع النهائي من قبل.

وكان المركز التاسع في النسخة الماضية أفضل ما حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة العالم للكرة الطائرة منتخب الشباب للكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - منتخب السيدات يخسر أمام هولندا في ثاني مبارياته ببطولة العالم كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات كرة طائرة - كل ما تريد أن تعرفه عن مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم بعد 19 عاما كرة طائرة - منتخب الشباب يستهل مشواره ببطولة العالم بالفوز على المغرب كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم كرة طائرة - ثنائي الزمالك السابق.. حتا الإماراتي يضم لعبة ورضا هيكل كرة طائرة - الزمالك يضم أبو السعود من سموحة الزمالك يعلن تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة
أخر الأخبار
لماذا تشتري مهاجم ثم لا تشركه؟ أموريم يجيب السؤال المثير للجدل عن سيسكو 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الحارس الجديد في الطريق؟ أموريم يكشف سبب خروج أونانا من التشكيل للمرة الثانية 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فيريرا: نتعامل مع ضيق الوقت.. وسأكون قلقا في هذه الحالة 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. فوق العارضة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
افتتاح الملعب الجديد بزجاجة بيكفورد.. جريليش يعود للحياة في فوز إيفرتون على برايتون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
ضد ستراسبورج.. مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية على التوالي مع نانت ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511810/كرة-طائرة-منتخب-الشباب-يحقق-الفوز-الثاني-على-حساب-تايلاند-في-بطولة-العالم