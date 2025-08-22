دوجلاس لويز: الطموح وراء انضمامي لـ نوتينجهام فورست

كشف دوجلاس لويز لاعب نوتينجهام فورست الجديد سبب انتقاله للنادي الإنجليزي.

وأعلن نوتينجهام فورست تعاقده مع دوجلاس لويس لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بنلد ملزم للشراء وفقا لعدة بنود.

وقال دوجلاس لويز عبر موقع ناديه الرسمي: "سعيد جدا بوجودي هنا، إنه نادٍ كبير وقد قررت الانضمام لأنني أرى الطموح الذي يملكه النادي".

وأضاف "أنا متحمس للغاية لبدء مشواري مع الفريق وبذل قصارى جهدي من أجل القميص والجماهير".

فيما قال روس ويلسون، المدير الرياضي لنادي نوتينجهام فورست: "لقد كان سوق انتقالات مزدحمًا ولكنه ناجح جدًا بالنسبة لنا خلال الأسابيع الماضية، ودوجلاس هو إضافة جديدة ستجلب جودة كبيرة للمجموعة".

وشدد "لقد لعب في أعلى المستويات لفترة طويلة، ويعرف جيدًا متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه خبرة في اللعب في المنافسات الأوروبية الكبرى".

وأتم "نحن سعداء بانضمام دوجلاس إلى الفريق الآن، واثقون أنه سيحظى بترحيب حار من الجميع في نوتنجهام فورست".

شبكة ذا أثليتك ذكرت أن الصفقة ستكون على شكل إعارة تتحول إلى بيع نهائي في حالة لعب عدد معين من المباريات، مقابل 30 مليون يورو.

وسيعود دوجلاس لويز إلى إنجلترا بعدما قضى موسما واحد في إيطاليا.

وانتقل دوجلاس لويز إلى يوفنتوس في بداية الموسم الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 51 مليون يورو.

لكنه لم يقدم مع يوفنتوس ما كان يقدمه مع أستون فيلا في إنجلترا.

ولعب لويز مع يوفنتوس 27 مباراة في مختلف البطولات لم يسجل أو يصنع خلالها.