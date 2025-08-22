الرحلة مستمرة.. مانشستر سيتي يجدد عقد روبن دياز حتى 2029

جدد نادي مانشستر سيتي تعاقد مدافعه البرتغالي روبن دياز حتى صيف 2029.

روبن دياش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب دياز مع سيتي منذ صيف 2020 قادما من بنفيكا.

دياز البالغ من العمر 28 عاما كان ينتهي عقده في صيف 2027 قبل تمديده حتى 2029.

وتستمر الرحلة..

المدافع الذي بدأ مسيرته كناشئ في إشتريلا دي أمادورا، التقطه بنفيكا في سن صغير للغاية عام 2008، حين كان يبلغ من العمر 11 عاما.

وواصل دياز تدرجه عبر المراحل السنية في بنفيكا حتى وصل إلى الفريق الأول في 2017.

وفي سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020، انتقل اللاعب إلى مانشستر سيتي مقابل 71 مليون يورو.

وخاض دياز 222 مباراة بقميص مانشستر سيتي.

وسجل المدافع البرتغالي 4 أهداف وصنع 5، وتلقى 28 بطاقة صفراء ولم يتم طرده أبدا مع سيتي.

وحقق روبن دياز الدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية من 2020-2021 وحتى 2023-2024.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا 2023، وكأس السوبر الأوروبي في الموسم التالي، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرة واحدة، وكأس العالم للأندية بنظامه القديم لآخر مرة.

أما في بنفيكا فسبق له الفوز بالدوري البرتغالي وكأس السوبر البرتغالي.

