مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 12:43

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله - المدير الفني لفريق أهلي جدة

عبر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي عن حماسه لخوض المباراة النهائية للسوبر السعودي.

وأوضح يايسله في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل السوبر السعودي "متحمسون لخوض النهائي وتحقيق لقب السوبر السعودي دافع لنا مع بداية الموسم".

ويلتقي الأهلي أمام النصر في تمام الثالثة عصر السبت في نهائي السوبر السعودي المقام في هونج كونج.

أخبار متعلقة:
إينييجو مارتينيز: سنعود إلى الرياض بكأس السوبر السعودي إيفان توني: التحضيرات لنهائي السوبر كانت مجنونة بعض الشيء.. والنصر يتمتع بميزانية كبيرة مواعيد مباريات الجمعة 22 أغسطس - تشيلسي وبايرن وباريس سان جيرمان

وأكمل المدرب الألماني "أظهرنا قوتنا أمام القادسية ولعبنا بشكل مميز ووصلنا إلى الجاهزية".

وحقق الأهلي الفوز على القادسية 5-1 في نصف النهائي، فيما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الفوز 2-1 على اتحاد جدة في نصف النهائي الآخر.

وعن منافسه النصر "النصر مختلف عن الموسم الماضي، ولديه مدرب وصفقات قوية، ولكننا أيضا جيدون ونريد الفوز".

وتابع "واجهت جيسوس من قبل وأعرف أسلوبه وطريقة لعبه جيدا، وأحترم مشواره الذي شهد الكثير من البطولات، لكن المباريات النهائية لا تخضع لأي مقاييس ولها أجواء خاصة ومختلفة".

وأضاف "واجهنا الكثير من التحديات، ولكن دائمًا نتجاوزها، وشاهدتم ذلك في الفترة الماضية، وأظهرنا قوتنا في هذه البطولة".

وأتم "سنركز على أدق التفاصيل في النهائي، وثقتنا كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية".

وستذاع المباراة على قناة ثمانية السعودية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقت القاهرة.

النصر الأهلي السوبر السعودي
نرشح لكم
إينييجو مارتينيز: سنعود إلى الرياض بكأس السوبر السعودي إيفان توني: التحضيرات لنهائي السوبر كانت مجنونة بعض الشيء.. والنصر يتمتع بميزانية كبيرة ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي مروان الصحفي معارا إلى رويال أنتويرب البلجيكي تقرير: ميتروفيتش غير جاهز للمشاركة في تدريبات الهلال الشرق الأوسط: سيميدو يقترب من الفيحاء بعد الرحيل عن نيوم الرياضية: إنزاجي يضع البليهي ضمن خططه للموسم الجديد الشباب السعودي يعلن الصفقة الخامسة
أخر الأخبار
مؤتمر إيدي هاو: موقف إيزاك خاسر للجميع.. ومن المؤسف أننا في هذا الوضع 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرحلة مستمرة.. مانشستر سيتي يجدد عقد روبن دياز حتى 2029 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي ساعة | سعودي في الجول
مران الأهلي - مشاركة الشناوي.. ومحاضرة ريبيرو تحضيرا لغزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
إينييجو مارتينيز: سنعود إلى الرياض بكأس السوبر السعودي ساعة | سعودي في الجول
ناجي حكما لمباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين ساعة | الكرة الإفريقية
إيفان توني: التحضيرات لنهائي السوبر كانت مجنونة بعض الشيء.. والنصر يتمتع بميزانية كبيرة ساعة | سعودي في الجول
نوتنجهام فورست يعيد دوجلاس لويز للدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511806/مؤتمر-يايسله-أعرف-أسلوب-جيسوس-جيدا-والنصر-مختلف-عن-الموسم-الماضي