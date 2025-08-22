مؤتمر يايسله: أعرف أسلوب جيسوس جيدا.. والنصر مختلف عن الموسم الماضي

عبر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي عن حماسه لخوض المباراة النهائية للسوبر السعودي.

وأوضح يايسله في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل السوبر السعودي "متحمسون لخوض النهائي وتحقيق لقب السوبر السعودي دافع لنا مع بداية الموسم".

ويلتقي الأهلي أمام النصر في تمام الثالثة عصر السبت في نهائي السوبر السعودي المقام في هونج كونج.

وأكمل المدرب الألماني "أظهرنا قوتنا أمام القادسية ولعبنا بشكل مميز ووصلنا إلى الجاهزية".

وحقق الأهلي الفوز على القادسية 5-1 في نصف النهائي، فيما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الفوز 2-1 على اتحاد جدة في نصف النهائي الآخر.

وعن منافسه النصر "النصر مختلف عن الموسم الماضي، ولديه مدرب وصفقات قوية، ولكننا أيضا جيدون ونريد الفوز".

وتابع "واجهت جيسوس من قبل وأعرف أسلوبه وطريقة لعبه جيدا، وأحترم مشواره الذي شهد الكثير من البطولات، لكن المباريات النهائية لا تخضع لأي مقاييس ولها أجواء خاصة ومختلفة".

وأضاف "واجهنا الكثير من التحديات، ولكن دائمًا نتجاوزها، وشاهدتم ذلك في الفترة الماضية، وأظهرنا قوتنا في هذه البطولة".

وأتم "سنركز على أدق التفاصيل في النهائي، وثقتنا كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية".

وستذاع المباراة على قناة ثمانية السعودية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقت القاهرة.