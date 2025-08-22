مران الأهلي - مشاركة الشناوي.. ومحاضرة ريبيرو تحضيرا لغزل المحلة

شارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية تحضيرا لمواجهة غزل المحلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

فيما أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة ضمن البرنامج التدريبي تحضيرا لمواجهة غزل المحلة.

وخاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة تدريبات تخصصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري في الجولة الرابعة، بعدما غاب عن مباريات الجولة الثالثة (باي).

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف سجلها محمد شريف واحمد سيد زيزو "هدفين" ونيتس جراديشار.