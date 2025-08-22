إينييجو مارتينيز: سنعود إلى الرياض بكأس السوبر السعودي

يثق الإسباني إينييجو مارتينيز لاعب النصر في قدرة فريقه على تحقيق لقب السوبر السعودي.

ويلعب النصر ضد أهلي جدة عصر السبت ضمن نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال إينييجو مارتينيز لاعب النصر في مؤتمر صحفي: "مباريات النهائي دائما ما تشهد أمورا غير متوقعة. نعرف أن الخصم يمتلك قوة هجومية، ولكن إذا كان فريقنا جاهزا كما في المباراة الماضية أمام اتحاد جدة، سنتمكن من تحقيق الفوز".

وأضاف "هذه من الفرص القليلة في حياة اللاعب أن يخوض مباراة نهائية، الفريق جاهز ومتحد، وأظهرنا ذلك في اللقاء الأخير".

وشدد "سنعود إلى الرياض بكأس السوبر لإسعاد جماهيرنا الذين أحببت استقبالهم وأعدهم بأن يكون هذا موسم البطولات".

وأتم " دخلت مع الفريق في المعسكر الإعدادي في ألميريا، والآن أشارك في المباريات الرسمية.. أمتلك خبرة كبيرة من لعبي مع عدد من الأندية، وهذا ساعدني كثيرا في التأقلم مع النصر".

وانضم مارتينيز إلى النصر خلال هذا الصيف قادما من برشلونة.

وتأهل أهلي جدة إلى المباراة النهائية بعد الفوز العريض على القادسية 5-1 في نصف النهائي.

فيما حجز النصر مقعده في النهائي بعد الفوز 2-1 على اتحاد جدة في نصف النهائي الآخر.

وستقام المباراة النهائية بين النصر وأهلي جدة يوم السبت المقبل 23 أغسطس.

وستذاع المباراة على قناة ثمانية السعودية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقت القاهرة.

