مواعيد مباريات الجمعة 22 أغسطس - تشيلسي وبايرن وباريس سان جيرمان

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

جواو بيدرو - تشيلسي ضد كريستال بالاس

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تنطلق اليوم الجولة الأولى من مباريات موسم 2025-2026 للدوري الألماني بمواجهو نارية بين بايرن ميونيخ ولايبزيج.

فيما يخوض الثنائي المصري بنادي الجزيرة، محمد النني وإبراهيم عادل مواجهة مرتقبة ضد الشارقة بالدوري الإماراتي.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × وست هام يونايتد

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × لايبزيج

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة mbc 1 المفتوحة.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × أنجيه

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء وتذاع على بي إن سبورتس 4.

الدوري الإماراتي

الجزيرة × الشارقة

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف.. وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

