التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو

تعادل سموحة مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

تقدم صامويل أمادي لسموحة في الدقيقة 10 من متابعة لكرة شتتها المدافع على خط المرمي.

بينما تعادل زد بهدف مصطفى سعد بعد تمريرة من شادي حسين في الدقيقة 27.

الهدف رفع المساعد رايته ضده في البداية، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو انتفى وجود التسلل.

التعادل هو الثالث بين الفريقين، والثاني على التوالي بعد تعادلهما سلبيا في مجموعة تفادي الهبوط في الموسم الماضي.

ويحتفظ سموحة بأفضلية المواجهات حتى الآن مع فريق زد بمسماه الحالي، حيث فاز عليه مرتين وخسر مرة وتعادلا 3 مرات.

أما في عموم المواجهات مع النادي بالمسمى القديم "إف سي مصر" والجديد فقد فاز سموحة 4 مرات، بينما تبقى بقية الأرقام كما هي.

التعادل رفع رصيد زد إلى 5 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز وبتروجت.

بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.