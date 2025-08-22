التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 01:41

كتب : FilGoal

زد - سموحة

تعادل سموحة مع زد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

تقدم صامويل أمادي لسموحة في الدقيقة 10 من متابعة لكرة شتتها المدافع على خط المرمي.

بينما تعادل زد بهدف مصطفى سعد بعد تمريرة من شادي حسين في الدقيقة 27.

أخبار متعلقة:
بهدفي ألفينا وبانزا.. الزمالك يكلف مودرن الهزيمة الأولى ويتقاسم صدارة الدوري "شد وإعياء".. الزمالك يكشف حالة أحمد حمدي ومحمد صبحي الفوز الأول يتأجل.. تعادل سلبي بين غزل المحلة وسموحة مع ركلة جزاء غريبة من جريندو تعادل يحدث لأول مرة.. نقطة لـ زد وسيراميكا كليوباترا

الهدف رفع المساعد رايته ضده في البداية، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو انتفى وجود التسلل.

التعادل هو الثالث بين الفريقين، والثاني على التوالي بعد تعادلهما سلبيا في مجموعة تفادي الهبوط في الموسم الماضي.

ويحتفظ سموحة بأفضلية المواجهات حتى الآن مع فريق زد بمسماه الحالي، حيث فاز عليه مرتين وخسر مرة وتعادلا 3 مرات.

أما في عموم المواجهات مع النادي بالمسمى القديم "إف سي مصر" والجديد فقد فاز سموحة 4 مرات، بينما تبقى بقية الأرقام كما هي.

التعادل رفع رصيد زد إلى 5 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز وبتروجت.

بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

سموحة الدوري المصري زد
نرشح لكم
"شد وإعياء".. الزمالك يكشف حالة أحمد حمدي ومحمد صبحي آدم كايد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك.. وبدأت التعود على الأجواء المصرية الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو والقناة الناقلة مؤتمر فيريرا: مباراة مودرن الأفضل لنا.. وهذا سبب استبدال جوان ألفينا بهدفي ألفينا وبانزا.. الزمالك يكلف مودرن الهزيمة الأولى ويتقاسم صدارة الدوري أول أهدافه مع الزمالك.. شيكو بانزا ثامن أنجولي يسجل في الدوري حازم إمام: ألفينا يشبه خالد الغندور.. وأتمنى ألا يصله عرضا غريبا في يناير خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا
أخر الأخبار
التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو 59 دقيقة | الدوري المصري
"شد وإعياء".. الزمالك يكشف حالة أحمد حمدي ومحمد صبحي ساعة | الدوري المصري
آدم كايد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك.. وبدأت التعود على الأجواء المصرية 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: مباراة مودرن الأفضل لنا.. وهذا سبب استبدال جوان ألفينا 2 ساعة | الكرة المصرية
بهدفي ألفينا وبانزا.. الزمالك يكلف مودرن الهزيمة الأولى ويتقاسم صدارة الدوري 3 ساعة | الكرة المصرية
أول أهدافه مع الزمالك.. شيكو بانزا ثامن أنجولي يسجل في الدوري 3 ساعة | الكرة المصرية
كرة نسائية - الرقم القياسي يتحطم مجددا.. أوفايي إلى أورلاندو مقابل 1.5 مليون دولار 3 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511799/التعادل-الثالث-سموحة-وزد-يتقاسمان-النقاط-بأمر-تقنية-الفيديو