"شد وإعياء".. الزمالك يكشف حالة أحمد حمدي ومحمد صبحي

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 01:30

كتب : FilGoal

محمد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل عماد

كشف الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن حالة الثنائي أحمد حمدي لاعب الفريق ومحمد صبحي حارس مرماه.

ونقل الزمالك عن جهازه الطبي عبر مركزه الإعلامي: "أحمد حمدي أصيب بشد في العضلة الأمامية".

وأوضح "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية يوم الجمعة لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في التدريبات".

وكشف "محمد صبحي حارس الفريق تعرض للإصابة بحالة إعياء ودوار عقب المباراة، وتم الاطمئنان على سلامته".

وفاز الزمالك على مودرن سبورت 2-1 ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وسجل الثنائي الجديد، البرازيلي جوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا هدفي الزمالك.

فيما سجل هدف مودرن سبورت، محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه.

الزمالك استعاد الانتصارات في الدوري بعدما تعثر بالجولة الماضية وتعادل أمام المقاولون العرب.

فيما تعرض مودرن سبورت للهزيمة الأولى بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المصري متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

