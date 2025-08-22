آدم كايد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك.. وبدأت التعود على الأجواء المصرية

الجمعة، 22 أغسطس 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

آدم كايد - الزمالك

يرى الفلسطيني آدم كايد لاعب نادي الزمالك أن مباراة فريقه في مواجهة مودرن سبورت كانت أمام منافس قوي جدا.

وأوضح كايد في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك عقب المباراة: "الهدف المبكر من جوان ألفينا ساعدنا في بداية اللقاء في مباراة صعبة".

وأعرب لاعب الزمالك المنضم خلال الانتقالات الصيفية عن سعادته بتحقيق الفوز أمام مودرن سبورت.

وحقق الزمالك الفوز على حساب مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وأضاف مهاجم الزمالك: "لم أتوقع هذا الحب والدعم من جماهير الزمالك، وأشعر بسعادة كبيرة لما يفعلوه من أجلي".

وأكمل "بدأت التعود على أجواء الكرة المصرية تدريجيا، وسعيد باللعب في أكثر من مركز مع الزمالك".

وعن تعليمات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بين شوطي المباراة، قال كايد "المدرب طالبنا قبل بداية الشوط الثاني ببذل مجهود أكبر لحسم النتيجة".

وعن مواطنه عدي الدباغ مهاجم الزمالك، رد كايد "الدباغ يمثل إضافة كبيرة للزمالك، ووجوده معنا أمر رائع".

ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ليتقاسم صدارة الدوري مع المصري بنفس الرصيد.

