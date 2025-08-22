الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو والقناة الناقلة

وفاز الزمالك على مودرن سبورت 2-1 ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وسجل الثنائي الجديد، البرازيلي جوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا هدفي الزمالك.

فيما سجل هدف مودرن سبورت، محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه.

الزمالك استعاد الانتصارات في الدوري بعدما تعثر بالجولة الماضية وتعادل أمام المقاولون العرب.

فيما تعرض مودرن سبورت للهزيمة الأولى بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المصري متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.