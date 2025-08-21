مؤتمر فيريرا: مباراة مودرن الأفضل لنا.. وهذا سبب استبدال جوان ألفينا

وصف البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك مباراة فريقه ضد مودرن سبورت بالأفضل خلال الموسم الحالي.

وفاز الزمالك على مودرن سبورت 2-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد جدا وسجلنا هدفا مبكرا، لكن بعد 20 دقيقة من المباراة تراجع مستوانا".

وأضاف "الشوط الثاني أيضا بدأ بشكل جيد وسجلنا الهدف الثاني، لكن المنافس نجح في تقليص الفارق وسجل هدفه الوحيد في المباراة".

وشدد "هذا أفضل مباراة في المباريات الثلاث التي خضناها. بناء اللعب وتمريرة الكرة في الهدف الثاني كانت رائعة للغاية. فقط كنا نحتاج لتسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة".

وكشف "قمنا باستبدال جوان ألفينا بعدما شعرنا بإجهاد اللاعب، كما أن محمد شحاتة كان لديه آلام في العضلة الضامة وبالتالي تم استبداله"

وواصل "عدي الدباغ بذل مجهودا كبيرا في المباراة ودفعنا بناصر منسي بدلا منه، في حين أن شيكو بانزا لم يكن له تأثير هجومي واضح بعد الهدف ودفعنا بآدم كايد للاستفادة من سرعاته خلف الظهير الأيمن لمودرن (علي فوزي)"

وكشف "كنا نفاضل بين الدفع بصلاح مصدق وأحمد فتوح، لكننا قررنا الدفع بصلاح بسبب جودة لاعبي مودرن ورغبتنا في الحفاظ على التقدم بالنتيجة".

وتابع "أحمد حمدي تعرض للإصابة في مران الفريق بالأمس لذلك خرج من حساباتنا أمام مودرن سبورت".

وأتم "هناك تدريبات خاصة للمهاجمين في التدريبات وعندما يتحسن أداء الفريق بشكل عام سيسجلون في المباريات المقبلة".

وسجل الثنائي الجديد، البرازيلي جوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا هدفي الزمالك.

فيما سجل هدف مودرن سبورت، محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه.

الزمالك استعاد الانتصارات في الدوري بعدما تعثر بالجولة الماضية وتعادل أمام المقاولون العرب.

فيما تعرض مودرن سبورت للهزيمة الأولى بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المصري متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

