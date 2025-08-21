بهدفي ألفينا وبانزا.. الزمالك يكلف مودرن الهزيمة الأولى ويتقاسم صدارة الدوري

الخميس، 21 أغسطس 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

جوان ألفينا - الزمالك ضد مودرن

عاد الزمالك لتحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على مودرن سبورت.

وفاز الزمالك على مودرن سبورت 2-1 ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وسجل الثنائي الجديد، البرازيلي جوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا هدفي الزمالك.

أخبار متعلقة:
أول أهدافه مع الزمالك.. شيكو بانزا ثامن أنجولي يسجل في الدوري حازم إمام: ألفينا يشبه خالد الغندور.. وأتمنى ألا يصله عرضا غريبا في يناير البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة النصر بنهائي السوبر السعودي

فيما سجل هدف مودرن سبورت، محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه.

الزمالك استعاد الانتصارات في الدوري بعدما تعثر بالجولة الماضية وتعادل أمام المقاولون العرب.

فيما تعرض مودرن سبورت للهزيمة الأولى بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المصري متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى مودرن سبورت بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وأهدر الفلسطيني عدي الدباغ فرصة التسجيل مبكرا بعد تمريرة طولية متقنة من محمود بنتايك.

وفي الدقيقة 13 استغل جوان ألفينا تمريرة رائعة من عبد الله السعيد ثم راوغ مدافع مودرن وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأصبح جوان ألفينا اللاعب البرازيلي رقم 11 الذي يسجل في الدوري المصري من أصل 24 لاعبا برازيليا شاركوا في المسابقة.

وكاد محمود رزق مدافع مودرن سبورت أن يسجل هدف التعادل بعد ضربة رأسية متقنة لكنها مرت بجوار مرمى محمد صبحي.

وسدد حسام حسن مهاجم مودرن سبورت تسددية صاروخية تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الزمالك من محاولاته الهجوميى حتى نجح الأنجولي شيكو بانزا في تسجيل الهدف الثاني.

وبات شيكو بانزا ثامن لاعب أنجولي يسجل في تاريخ الدوري المصري.

وقلص مودرن سبورت النتيجة وسجل الهدف الأول بعد كرة عرضية حاول محمود الونش مدافع الزمالك تشتيتها الكرة لكنها غالطت حارس المرمى وسكنت الشباك في الدقيقة 58.

وحرم محمد صبحي حارس الزمالك، غنام محمد من تسجيل هدف التعادل لمودرن سبورت بعد تسديدة صاروخية على الطائر.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد شريف القادم من فاركو للمرة الأولى مع الزمالك بعدما حل بدلا من ناصر ماهر.

وأرسل آدم كايد كرة عرضية في اتجاه أحمد شريف الذي سدد بقوة لكن دفاع مودرن أبعد الكرة.

وحافظ لاعبو الزمالك على تقدمهم حتى نهاية المباراة ليحقق الأبيض انتصاراه الثاني هذا الموسم بالدوري.

الزمالك جوان ألفينا
نرشح لكم
آدم كايد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك.. وبدأت التعود على الأجواء المصرية الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو والقناة الناقلة مؤتمر فيريرا: مباراة مودرن الأفضل لنا.. وهذا سبب استبدال جوان ألفينا أول أهدافه مع الزمالك.. شيكو بانزا ثامن أنجولي يسجل في الدوري حازم إمام: ألفينا يشبه خالد الغندور.. وأتمنى ألا يصله عرضا غريبا في يناير خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا البرازيلي رقم 11.. جوان ألفينا يسجل أول أهدافه في الدوري انتهت في الدوري المصري - سموحة (1)-(1) زد
أخر الأخبار
آدم كايد: لم أتوقع هذا الحب من جماهير الزمالك.. وبدأت التعود على الأجواء المصرية 55 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو والقناة الناقلة 58 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: مباراة مودرن الأفضل لنا.. وهذا سبب استبدال جوان ألفينا ساعة | الكرة المصرية
بهدفي ألفينا وبانزا.. الزمالك يكلف مودرن الهزيمة الأولى ويتقاسم صدارة الدوري ساعة | الكرة المصرية
أول أهدافه مع الزمالك.. شيكو بانزا ثامن أنجولي يسجل في الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة نسائية - الرقم القياسي يتحطم مجددا.. أوفايي إلى أورلاندو مقابل 1.5 مليون دولار 2 ساعة | رياضة نسائية
حازم إمام: ألفينا يشبه خالد الغندور.. وأتمنى ألا يصله عرضا غريبا في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
تمهيدا لانتقاله إلى أرسنال؟.. سكاي: إيزي يبلغ كريستال بالاس بغيابه عن مواجهة دوري المؤتمر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 3 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 4 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج
/articles/511794/بهدفي-ألفينا-وبانزا-الزمالك-يكلف-مودرن-الهزيمة-الأولى-ويتقاسم-صدارة-الدوري