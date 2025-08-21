بهدفي ألفينا وبانزا.. الزمالك يكلف مودرن الهزيمة الأولى ويتقاسم صدارة الدوري

عاد الزمالك لتحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على مودرن سبورت.

وفاز الزمالك على مودرن سبورت 2-1 ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وسجل الثنائي الجديد، البرازيلي جوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا هدفي الزمالك.

فيما سجل هدف مودرن سبورت، محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه.

الزمالك استعاد الانتصارات في الدوري بعدما تعثر بالجولة الماضية وتعادل أمام المقاولون العرب.

فيما تعرض مودرن سبورت للهزيمة الأولى بالموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المصري متصدر الترتيب بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.





































وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى مودرن سبورت بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وأهدر الفلسطيني عدي الدباغ فرصة التسجيل مبكرا بعد تمريرة طولية متقنة من محمود بنتايك.

وفي الدقيقة 13 استغل جوان ألفينا تمريرة رائعة من عبد الله السعيد ثم راوغ مدافع مودرن وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأصبح جوان ألفينا اللاعب البرازيلي رقم 11 الذي يسجل في الدوري المصري من أصل 24 لاعبا برازيليا شاركوا في المسابقة.

video:1

يا جمالك يا برازيلي 💥.. خوان ألفينا يسجل أول أهدافه مع الزمالك من مهارة ولا أروع ⚽ pic.twitter.com/PnwjIXrlUx — ON Sport (@ONTimeSports) August 21, 2025

وكاد محمود رزق مدافع مودرن سبورت أن يسجل هدف التعادل بعد ضربة رأسية متقنة لكنها مرت بجوار مرمى محمد صبحي.

وسدد حسام حسن مهاجم مودرن سبورت تسددية صاروخية تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الزمالك من محاولاته الهجوميى حتى نجح الأنجولي شيكو بانزا في تسجيل الهدف الثاني.

وبات شيكو بانزا ثامن لاعب أنجولي يسجل في تاريخ الدوري المصري.

video:2

جوووووووول هدف شارك فيه كل خطوط الزمالك من صبحي لبانزا⚽

شيكو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك.. صفقات الأبيض تتألق صناعة ألفينا وتسجيل بانزا pic.twitter.com/8p5aCUDGPL — ON Sport (@ONTimeSports) August 21, 2025

وقلص مودرن سبورت النتيجة وسجل الهدف الأول بعد كرة عرضية حاول محمود الونش مدافع الزمالك تشتيتها الكرة لكنها غالطت حارس المرمى وسكنت الشباك في الدقيقة 58.

وحرم محمد صبحي حارس الزمالك، غنام محمد من تسجيل هدف التعادل لمودرن سبورت بعد تسديدة صاروخية على الطائر.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد شريف القادم من فاركو للمرة الأولى مع الزمالك بعدما حل بدلا من ناصر ماهر.

وأرسل آدم كايد كرة عرضية في اتجاه أحمد شريف الذي سدد بقوة لكن دفاع مودرن أبعد الكرة.

وحافظ لاعبو الزمالك على تقدمهم حتى نهاية المباراة ليحقق الأبيض انتصاراه الثاني هذا الموسم بالدوري.